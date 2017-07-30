Хозяйка гостиничного бизнеса ударила ребенка за то, что тот разгуливал по ее собственности

30.07.2017 08:53

В Житомире хозяйка одного из местных гостинично-оздоровительных комплексов Евгения Волынец ударила ребенка. Поступок женщины вызвал резкое осуждение общественности.

Видеозапись инцидента с избиением Волынец ребенка опубликована в соцсети Facebook пользователем Александром Логвинчуком.

«Как Евгения Волынец – местная «олигарх» Житомира – в пьяном виде ездит за рулем и воспитывает рукоприкладством детей», – написал он.

На видео видно, как агрессивно настроенная женщина с криками бьет мальчика-подростка по лицу, утверждая, что он разгуливает по ее частной собственности. Из дальнейшего разговора становится ясно, что она отобрала у парня скейт, на котором он катался. На заявление пострадавшего, что он вызовет полицию, Волынец так же самоуверенно ответила: «Вызывай». Однако спустя пару секунд села в свою иномарку и уехала с места происшествия.

Источник: journalist.today