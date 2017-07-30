- "Новая почта" повышает тарифы с 1 августа18:13
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Росія оголосила війну контрабанді свого ж озброєння з території Донбасу, – розвідка17:11
- Жителі яких областей у червні отримали найвищу середню заробітну плату16:50
- З початку року на водоймах України загинуло 571 людей, з яких 61 дитина, - ДСНС16:14
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- «Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда14:34
- Украинцы делятся не на русско- и украиноязычных, а на богатых и бедных14:15
- "Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина 13:32
Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
Вдова убитого в Киеве российского политика Вороненкова, оперная дива Мария Максакова не стала скрывать от журналистов правду про свою жизнь после гибели супруга и отношению к Украине.
Российский сегмент социальных сетей широко обсуждает интервью, которое Мария Максакова дала журналистам издания "Московский комсомолец". Многие просто шокированы признанием певицы и ее предельной откровенностью. "Патриотическую российскую общественность" особенно возмущает нежелание артистки возвращаться на Родину, сообщает "Диалог.UA".
В частности, отвечая на вопрос о том, насколько разные украинский и российский народы, Мария сказала: "В Украине огромный пассионарный дух у гражданского общества, там нет и никогда не будет построено так называемой жесткой вертикали власти по той лишь причине, что у людей основные ценности сильно отличаются от наших: это огромный культ семьи, детей, родственных связей, взаимопомощи, людской сопричастности, личностной независимости".
Артистка уточнила, что нечто подобное было и в новейшей истории России. Тогда после развала Союза на московские улицы выходили тысячи людей, чтобы противостоять государственному перевороту и поддержать Бориса Ельцина, и ни один не вышел в поддержку режима, построенного на лжи. А дальше, по словам Марии, российскую пассионарность "тихо задушили", осмысленно и целенаправленно.
Далее Максакова рассказала, чем отношение между людьми в Украине отличается от российского уклада, и жестко раскритиковала российскую власть: "Психологически совершенно другая ситуация: здесь люди живут в радости, на позитиве, на ощущении добра и справедливости, даже преодолевая свои проблемы, которые тоже не самые простые. Тут идет, в конце концов, война! А у нас людей вечно запугивают, рассказывая, как будет страшно и ужасно, если они будут вести себя и жить не так, а иначе. И люди, насмотревшись телевизор, сидят и думают: ой, как страшно-то кругом, а у нас-то ничего еще, бог с ним, что никто нигде не выучился и не выучится, что живем мы, еле сводя концы с концами, главное, лишь бы не было войны. Пошлый и примитивный пропагандистский трюк. Отвратительный! Атмосфера страха и запугивания никогда не сцементирует общество как здоровый организм. Посмотри законы, которые продолжает в каком-то остервенении штамповать Дума! Против некоторых из них в том числе и я пыталась выступать, когда была депутатом. Они же все созданы в одном ключе — карательной запретительности. Так не живет ни одна цивилизованная страна".
Теги: Донбасс, украинцы, россияне, соцсети
- Россия - НАТО: "У вас нет оснований для ввода войск в Украину" (ВИДЕО)
- Бывший пресс-секретарь Путина рассказал, чем украинцы лучше россиян
- В 2016 году украинское гражданство получил 131 россиянин
- Задорнов пошёл на принцип и отказался извиняться за "еврохохлов" (ВИДЕО)
- В Донецк прибыли стажеры из российской военной академии, - Тымчук
- Домой, к маме: российские военные досрочно расторгают контракты, - ИС
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина14:54
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- В августе Землю ждет полное солнечное затмение18:30
- "Новая почта" повышает тарифы с 1 августа18:13
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- Росія оголосила війну контрабанді свого ж озброєння з території Донбасу, – розвідка17:11
- Жителі яких областей у червні отримали найвищу середню заробітну плату16:50
- З початку року на водоймах України загинуло 571 людей, з яких 61 дитина, - ДСНС16:14
- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек21:10
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении18:31
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- Катастрофа с Днепром: что убивает главную реку Украины16:11
- Как обмануть грозу? 15:30
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России