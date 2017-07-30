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Не совсем гибридная: глава ЦРУ назвал организатора войны РФ против Украины
Развязанная Россией война против Украины не является гибридной до конца, поскольку Москва ввела войска на территорию другого государства, а руководит действиями оккупантов начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов.
Об этом в интервью Washington Free Beacon рассказал директор ЦРУ Майк Помпео.
Так, отвечая на вопрос журналиста, добиваются ли россияне своих стратегических целей, не применяя физическую силу или с помощью "зеленых человечков", он подчеркнул, что на самом деле все обстоит "немного иначе".
"Мне вспоминается, как я был молодым командиром танкового взвода, когда была угроза, что российские орды покатятся на Запад. И они добились многих из своих задач, не перебросив ни одного танка - гм, возможно, в Украине это не совсем так - перебросив только горстку танков через международные границы. Да, доктрина Герасимова (о негибридном ведении войны. – Ред.) существует с 70-х", - заявил глава ЦРУ.
Помпео также отметил, что сегодня генерал Герасимов - начальник Генштаба ВС РФ "высший военный лидер России. И он это осуществляет".
Источник: facenews.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ЦРУ
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