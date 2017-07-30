"Новая почта" повышает тарифы с 1 августа

30.07.2017 18:13

Компания "Нова почта" уведомила корпоративных клиентов о повышении тарифов на доставку по Украине с 1 августа. Об этом сообщает Delo.UA .

Компания пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и "Посылки" во всех весовых диапазонах, кроме "до 15 кг" и "до 20 кг".

Также пересмотрены стоимость услуг "Хранение", "Обратная доставка документов", "Подъем на этаж", "Переадресация".

В среднем услуги доставки подорожают на 5 грн.

Напомним, что ранее "Новая почта" заявила о попытке рейдерского захвата компании при участии ГФС. Фискалы изучают все посылки.