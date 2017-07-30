Пользователи соцсетей сравнили стоимость отдыха в Крыму и Европе

30.07.2017 12:50

Цены на отдых в Крыму после аннексии неадекватны сервису и очень завышены. Такое мнение в Facebook высказал латвийский ученый Сергей Талк, опубликовав снимок с ценами на отдых в крымском санатории и отеле в Греции.

"Август - разгар сезона, но странное дело, народ назойливо избегает нашей всесоюзной здравницы Крыма. Достаточно взглянуть на это объявление, чтобы понять, что за 16 тысяч вы получаете европейскую страну, средиземноморское питание, прекрасные французские и итальянские вина, фрукты и отель европейского уровня. А за 25 - подштопанный советский санаторий с кроватями "панцирная сетка", кашей Дружба на завтрак и алюминиевым чайником с болтающейся ручкой, на котором корявой краской написано слово "кофе". К кофе это, конечно, никакого отношения не имеет".

Блогер считает, что за такие деньги и с таким сервисом туристов в Крыму не будет.

"Ясное дело, дураков в эту дыру ехать нет. Как нет и совести у крымчан, которые безбожно дерут цены за весь этот отстой. С такой бизнес-моделью их ждёт амба и курортный сбор".

Напомним, ранее сообщалось, что ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов в Украине спадет через одну-две недели, одновременно с уменьшением туристического ажиотажа. Об этом заявил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.



Источник: inform-ua.info