Росія оголосила війну контрабанді свого ж озброєння з території Донбасу, – розвідка

30.07.2017 17:11

Командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем ФСБ РФ розпочато проведення комплексних заходів з виявлення та припинення каналів контрабанди зброї і боєприпасів на територію РФ, організованих російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За його даними, у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ розпочали роботу спеціальні комісії РАО ЗС РФ, до складу яких включені співробітники ФСБ РФ.

Комісіями виявлені чисельні порушення обліку та зберігання зброї і боєприпасів, а також факти приховування необлікованого озброєння у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК, 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка), 4 (Алчевськ) та 7 (Брянка) окремих мотострілецьких бригад 2 АК.

Окрім того, ФСБ РФ розслідуються факти розкрадання зі складів (баз зберігання) РАО ЗС РФ зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які згідно документів начебто були відправлені до 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Розвідка переконана, що ці заході спрямовані на недопущення озброєння опозиційних сил і заборонених на території Росії суспільно-політичних рухів і організацій.

Командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем ФСБ РФ розпочато проведення комплексних заходів з виявлення та припинення каналів контрабанди зброї і боєприпасів на територію РФ, організованих російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За його даними, у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ розпочали роботу спеціальні комісії РАО ЗС РФ, до складу яких включені співробітники ФСБ РФ.

Комісіями виявлені чисельні порушення обліку та зберігання зброї і боєприпасів, а також факти приховування необлікованого озброєння у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК, 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка), 4 (Алчевськ) та 7 (Брянка) окремих мотострілецьких бригад 2 АК.

Окрім того, ФСБ РФ розслідуються факти розкрадання зі складів (баз зберігання) РАО ЗС РФ зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які згідно документів начебто були відправлені до 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Розвідка переконана, що ці заході спрямовані на недопущення озброєння опозиційних сил і заборонених на території Росії суспільно-політичних рухів і організацій.