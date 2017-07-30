"Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина

30.07.2017 13:32

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что россиян необходимо проучить публичным осуждением. Об этом передает Gazeta.ua.

"По гастролям украинских артистов в стране-агрессоре наказание должно быть денежное. Первое нарушение - 150 тыс. грн, второе - 300 тыс. грн, третье - 600 тыс. грн. Они вынуждены будут выбрать, где хотят жить. Ани Лорак стремится гастролировать в России и жить в Турции - это ее право. Но тогда не надо ожидать, что ее концерты будут в Украине. Лишить их гражданства - это крайний шаг, когда человек сознательно поддерживает агрессию Кремля. Заключение - не сработает. Никому не нужны Потап и Настя в тюрьме. Поэтому если хотят выступать в РФ, пусть заплатят", - сказал он.

При этом Кондратюк считает, что жителей Российской Федерации необходимо наказывать иначе.

"Россиян нужно воспитывать иначе. На границе на камеру должны сказать, что Путин и Российская Федерация аннексировали Крым и ввели войска на Донбасс, осуждая эти действия. Каждому, кто хочет выступать в Украине, через менеджеров сообщать об этом условии. И никакого насилия", - пишет он.

Этот месседж Кондратюка разлетелся по российским СМИ, ряд из них включил его в свои топы. Там под заявлением Кондратюка собираются гневные и язвительные комментарии.