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"Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что россиян необходимо проучить публичным осуждением. Об этом передает Gazeta.ua.
"По гастролям украинских артистов в стране-агрессоре наказание должно быть денежное. Первое нарушение - 150 тыс. грн, второе - 300 тыс. грн, третье - 600 тыс. грн. Они вынуждены будут выбрать, где хотят жить. Ани Лорак стремится гастролировать в России и жить в Турции - это ее право. Но тогда не надо ожидать, что ее концерты будут в Украине. Лишить их гражданства - это крайний шаг, когда человек сознательно поддерживает агрессию Кремля. Заключение - не сработает. Никому не нужны Потап и Настя в тюрьме. Поэтому если хотят выступать в РФ, пусть заплатят", - сказал он.
При этом Кондратюк считает, что жителей Российской Федерации необходимо наказывать иначе.
"Россиян нужно воспитывать иначе. На границе на камеру должны сказать, что Путин и Российская Федерация аннексировали Крым и ввели войска на Донбасс, осуждая эти действия. Каждому, кто хочет выступать в Украине, через менеджеров сообщать об этом условии. И никакого насилия", - пишет он.
Этот месседж Кондратюка разлетелся по российским СМИ, ряд из них включил его в свои топы. Там под заявлением Кондратюка собираются гневные и язвительные комментарии.
Теги: Донбасс, россияне, воспитание, продюсер
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