Русский мир как объективная реальность

30.07.2017 19:32

Пока в Украине занимаются демагогией, в других странах разрабатывают вполне реально работающие технологии противодействия русскому миру

Недавно прочел в одном уважаемом издании, что никакого «русского мира» не существует, что это всё безумные выдумки российских политтехнологов, которые к реальности не имеют никакого отношения. Стоит отметить, что такая мысль характерна для сегодняшних украинских лидеров общественного мнения и людей, считающих себя журналистами. Связано это в первую очередь с тем, что на сегодняшний день в Украине нет качественных русистов, даже людей, которые бы разбирались в российской внутренней и внешней политике, практически нет.

Почему нет специалистов по Украине в России, я могу понять – для России Украина не существует как что-то отдельное от нее самой, эту проблему неоднократно затрагивали сами россияне во время первого и второго Майданов, происходивших для них абсолютно неожиданно. Но что мешает нам – для меня загадка, ведь у нас даже языкового барьера нет. При этом очень хорошие русисты есть во Франции, Германии, Италии и в США.

О том, что такое “Русский мир”, каков мобилизационный потенциал этого проекта и как с его помощью разворачиваются конфликтные ситуации, в том числе и в Украине, нами было написано уже немало и на этом мы не будем останавливаться сейчас. Хотелось бы отметить, что в отличие от Украины изучением этого проекта активно занимаются в НАТО. Буквально на этой неделе появилось две пересекающиеся публикации на темы: «Почему украинские военные сдали Крым?» и о том, что «Этнические русские в бывших советских республиках чувствуют тесную связь с Россией». Посвящённые событиям в Украине в 2014 году и тому, какие уроки извлекло НАТО из этих событий.

По данным Pew Research Center в Украине 8% населения считает себя этническими русскими, в Латвии 31% и в Эстонии 25% соответственно. Например, в Эстонии 76% этнических русских считают, что Россия должна их защитить в случае необходимости, такую же мысль разделяют всего 23% нерусских эстонцев. Также, согласно исследованию, этнические русские в 3 приведенных странах склонны рассматривать распад Советского Союза как трагедию и испытывают ностальгию по советскому прошлому.

В материале Рейтер речь идет о том, что в Крыму было большое количество лояльных России военнослужащих, собственно, поэтому они не оказывали никакого сопротивления российским солдатам. И сегодня в НАТО работают над тем, чтобы нивелировать влияние России на людей с двойной лояльностью, если так можно сказать, то есть на этнических русских, которые проходят службу в странах Альянса, в приграничных районах с Россией, в первую очередь в странах Балтии. Также в НАТО отмечают, что наличие российских корней совсем не говорит о том, что человек является потенциальным предателем и это очень важно понимать, чтобы не впадать в крайности.

Сегодня ситуация в мире такова, что просто рассказывать о существовании или ведении гибридной войны – недостаточно. Нужно четкое понимание положения дел в тех сферах, на которые в первую очередь направлено воздействие, а также комплексное видение стратегии противодействия этим угрозам

От того, верим мы или нет в существование каких-либо реально существующих вещей, не зависит их реальное воздействие на нас. Вы можете очень долго доказывать, что не существует, например, силы притяжения. Только вот наступит момент, когда в доказательство своей правоты придется шагнуть с 25 этажа вниз.

Можно очень долго доказывать самим себе, что не существует никакого «русского мира», что это всё выдумки и банальный распил денег. Только вот пока мы занимаемся демагогией, в других странах разрабатывают, вполне реально работающие технологии противодействия этому миру, или, как минимум, ставят вопрос о необходимости разработки таких технологий.

Источник: blogs.korrespondent.net (ГУРЖИ ВЛАДИМИР)