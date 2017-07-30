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Смерч в Кривом Роге повредил 200 домов (ВИДЕО)

30.07.2017 10:00
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Смерч в Кривом Роге повредил 200 домов (ВИДЕО)

Кривой Рог пережил смерч, который прошелся двадцатью улицам города. Ураган срывал крыши, вырывал с корнями деревья и крушил электроопоры, сообщает ТСН.
Стихию сопровождал сильный дождь и небывалого размера град. Смерч накрыл лишь один район города, но разбил все на своем пути. Очевидцы говорят, что целые деревья летали в воздухе, как и крыши с домов. Люди спасались, кто как мог. По предварительным данным, в городе насчитывается 8 пострадавших.
Непогода буйствовала каких-то три минуты, но успела повалить сотни деревьев, десятки столбов и посрывать крыши с домов. Газовые трубы на улице непогода ломала, как спички. Света в поврежденном районе тоже нет – пополам поломанные электроопоры, повреждены десятки километров проводов. В двух сотнях домов теперь дырявые крыши, вырванные двери и окна.
В городе создали специальную комиссию, пострадавшим обещают денежную компенсацию и обеспечение ремонтными материалами.
Жителям наиболее пострадавших домов зарезервировали бесплатные номера в гостиницах и общежитиях, но переезжать туда люди не торопятся – боятся мародеров



Теги: Кривой Рог, последствия, смерч
 
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