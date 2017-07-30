Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше

30.07.2017 15:13

После стабилизации курса гривни население активно несет долларовые сбережения в обменные пункты. С начала 2017 года розничный валютный рынок оживился. Объемы купли-продажи иностранной валюты через банковские отделения и официальные обменки растут. Особенно активно физлица стали продавать валюту в последние два месяца.

В июне, по данным Национального банка (НБУ), объем продажи валюты почти на 20% превысил объем покупки. Больше других регионов валюту сдавали в Киеве (8 млн долл.), и Киевской области (0,9 млн долл.), а также в Одесской (3,2 млн долл.), Днепропетровской (0,8 млн долл.) и Харьковской (0,8 млн долл.) областях.

Эксперты объясняют активизацию рынка влиянием сезонных факторов, отменой ограничений на валютном рынке и стабилизацией курса.

Валютный поворот

Уже несколько лет подряд банки скупают у населения намного больше валюты, чем продают. В 2017 году физлица продали 1,474 млрд долл., в 2016 — 2,479 млрд долл., в 2015 — 1,548 млрд долл. Но так было не всегда.

"До 2015 года в течение 11 лет наблюдалась чистая покупка валютной налички населением, суммы были немалые. Например, в 2011 г. через наличный рынок из экономики ушло 13 млрд долл.", — говорит главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Такое поведение на наличном рынке прежде всего объясняется последствиями девальвации, экономическим спадом и уменьшением доходов населения, которое вынуждено тратить валютные сбережения на текущие потребности, говорят специалисты. Еще одна возможная причина опережения предложения над спросом — рост трудовой миграции.

Точной статистики, сколько всего украинцев работает за рубежом, нет. В Польше предположительно проживает и работает около 1 млн наших соотечественников, заявил недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Количество украинцев, получивших разрешение работать в Польше увеличилось в несколько раз по сравнению с 2013 годом. При этом объемы официальных денежных переводов из Польши за эти годы не выросли. Скорее всего, трудовые мигранты привозят в Украину наличные и конвертируют в гривню", — говорит Белан.

Фактор черного рынка

Статистика валютообменных операций не учитывает сделки на черном рынке, который активизировался после введения административных мер НБУ и до сих пор удерживает часть клиентов. Стремительное падение курса гривни в 2014-2015 году и массовая ликвидация проблемных банков спровоцировали повышенный спрос на валюту и ее и дефицит банковской системе.

Пытаясь сдержать валютную панику, три года назад регулятор ввел ограничения на валютные операции. Запреты касались только банковских учреждений. Часть сделок перешла на серый и черный рынок, который предлагал клиентам выгодный и гибкий курс. Со временем административные меры ослабли, курс гривни стабилизировался и доля валютных операций вновь вернулась в легальное поле.

"Теневой рынок сейчас составляет порядка 30% оборотов официального рынка. В пик кризиса этот объем достигал 100%", — говорит старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Помогли регуляторные послабления. В декабре Верховная Рада отменила 2% сбор с валютообменных операций, а в апреле НБУ позволил банкам продавать физлицам валюты на 150 тыс. грн в эквиваленте в сутки. В результате с начала этого года рынок активизировался, выросли как объемы проданной, так и купленной валюты через банковские отделения.

Сезонные факторы

Пик покупки и продажи пришелся на май-июнь. "Привлекательность гривни как средства сбережения увеличилась из-за падения ставок по валютным депозитам. Продажа валюты традиционно активизируется к середине лета. В основном это связано с увеличением расходов населением — на отпуска или на ремонты", — говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Стоимость долларовых депозитов с начала года снизилась на 0,32-0,61 п.п. и составляет в среднем 1,12-3,79% годовых. Вслед за межбанком курс иностранных валют на наличном рынке снижается несколько месяцев подряд. Сейчас доллар в банковских обменных пунктах можно в среднем купить за 26,1 грн.

"Роль также могут играть мелкие украинские фермеры, который весной конвертируют в гривню доходы от предыдущего урожая для финансирования новой посевной кампании. В этом году росту продажи наличной валюты в мае также мог способствовать приезд туристов на Евровидение, — считает Белан.

Источник: segodnya.ua