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Украинцы делятся не на русско- и украиноязычных, а на богатых и бедных
Не языковой вопрос и не вопросы исторической памяти – то, чем нас пытаются столкнуть лбами, а проблема неравенства может привести к социальному взрыву.
Впрочем, и "раскачивание лодки" по языковым, национальным или региональным (Восток-Запад) признакам ложится на благодатную почву. Например, Киевский международный институт социологии разработал индекс восприятия российской пропаганды и выяснил, что среди тех украинцев, чьих доходов не хватает на еду, этот индекс достигает 38 процентов. А среди тех, чьи доходы обеспечивают нормальный уровень жизни, – только 3 процентов. Бедность, таким образом, способствует разжиганию нетерпимости.
Причем, бедные в нашем представлении – уже не представители социального дна, а те, кто, имея работу (а часто и высокую квалификацию, достойное образование и т. д.) из-за низких зарплат не могут улучшить своего положения. Бедных вокруг полно – те же учителя, врачи и прочие достойные люди.
В целом, не так страшна бедность. Жить, как показывает практика, можно и с ней. Куда опаснее растущее неравенство, которое на себе ощущает каждый. Например, та же учительница, занимающаяся вынужденной подработкой репетитором с ребенком полуграмотного, но богатого коррупционера. Люди относились бы к неравенству спокойнее, если бы знали, что экономика устроена справедливо, а отсюда и разный уровень благосостояния. Как в Европе или Америке, где усилия или навыки позволяют некоторым отделиться от остальных граждан – и это достойно уважения. Существующее у нас неравенство граждане вполне оправданно воспринимают как несправедливое.
Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы отыскать в отечественных СМИ хоть какое-то упоминание о том, какое в этом году место заняла Украина в ежегодном "рейтинге счастья" от ООН. Веселого мало: в докладе World Happiness Report 2017 эксперты ООН поставили Украину на 132-е место из 155-ти. Страна за год опустилась в рейтинге на девять позиций, став самой "несчастной" в Европе. Авторы доклада оценивают ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальную защищенность и ряд других показателей, а их главный вывод – счастливее граждане тех стран, где ниже уровень социального неравенства.
Зато в эти же дни, когда был обнародован "рейтинг счастья", многие украинские СМИ перепечатывали новость о том, что "авторитетное британское издание The Guardian определило Украину как лидера среди стран мира по равноправному распределению доходов среди населения". Для анализа проблемы финансового неравенства использовался коэффициент Джини, который учитывает распределение доходов или богатства в стране, где 0 означает полное равенство, а 100 – всеобщее неравенство.
И это не выдумка журналистов, хоть и верится с трудом. Действительно, по данным Программы развития ООН, базирующимся на отчетах национальных статистических служб, коэффициент Джини в Украине в прошлом году составлял 24 процента. И Кабмин, согласно "Среднесрочному Плану приоритетных действий правительства до 2020 года", обещает сдерживать углубление пропасти между доходами богатых и бедных, не превышая коэффициент Джини выше 35 процентов.
Но мы-то своими глазами видим, да и ученые подтверждают, что отечественная статистика не отвечает реальности. Например, не учитывает огромной доли теневой экономики, а также отсутствия среднего класса между мизерным количеством богатых и подавляющим большинством бедных украинцев. По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, доходы 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных украинцев, с учетом теневых доходов, отличаются в 40 раз. Даже опираясь на данные Государственной фискальной службы о легальных доходах, с которых были уплачены налоги, специалисты института пришли к выводу: в Украине официальные доходы 10 процентов самых богатых граждан в 13 раз выше, чем доходы половины населения (в городе Киев – в 22 раза). В то время как в Евросоюзе – в четыре раза, а в США – в семь раз.
Бедными людьми управлять удобнее: они уязвимы к популизму, у них нет сил обращать внимание на что-нибудь, кроме выживания. Бедные люди нужны власти бедной страны вроде нашей. Но всему должна быть мера: чем общество беднее, тем острее оно реагирует на дифференциацию, и особенно острой становится реакция граждан на резкое или продолжительное падение уровня жизни.
О том, что в Украине существует угроза социального конфликта, уже начинают говорить даже социологи. Кстати, перед Майданом никакие соцопросы не предвещали взрыва протестных настроений. А сейчас они есть, нет только повода.
Что делать? В самом начале последнего мирового кризиса во Франции 16 миллиардеров выступили с инициативой о повышении налогов для них, "чтобы они могли спокойно смотреть людям в глаза во время кризиса". Конечно, налог на богатство может замедлить рост неравенства. Но в качестве фактора экономического роста он не имеет смысла, потому что только налоговым перераспределением, которое не дополняют реформы, проблему неравенства решить нельзя.
Еще лет сто назад один из величайших экономистов прошлого века Джон Мейнард Кейнс писал, что величайшая политическая проблема – это объединить вместе экономическую эффективность, социальную справедливость и личную свободу. Мы пока очень далеки от того, чтобы достигнуть баланса в этих вещах.
Сергей Петрик (segodnya.ua)
Теги: Донбасс, язык, украинцы, бедность
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