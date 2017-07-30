В Минздраве заявили, что до конца года всех пациентов с инфарктами обеспечат стентами

30.07.2017 11:14

Министерство здравоохранения Украины до конца 2017 года обеспечит стентами всех пациентов с инфарктом, которые нуждаются в этом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский: «2015 год – в стране 40 тыс. инфарктов. Из них 20 тыс. требуют немедленного стентирования. Тогда же за «х» миллионов гривен покупают 7 тыс. стентов. В 2017-м покупаем 10,5 тыс. стентов лучшего качества по «х/2». Теперь, если на сэкономленные средства приобрести еще 10,5 тыс., мы полностью закроем потребность. Мы говорим: каждый пациент с инфарктом в Украине будет получать высокотехнологичное и современное лечение абсолютно бесплатно. Это произойдет уже в текущем году».

Источник: pl.com.ua