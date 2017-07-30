Включаем приборы ночью: как украинцам сэкономить на электроэнергии

30.07.2017 20:13

Вопрос экономии на коммунальных тарифах в последние годы становится все актуальнее для украинцев. Постоянно растут цены на энергоносители, поэтому жители страны все чаще задумываются о том, каким образом снизить траты, при этом не наращивая долги.

Но если с платежками за квартиру, газ и отопление сделать что-то сложно, то на электроэнергии можно неплохо сэкономить, если использовать зонные счетчики, в частности ночной тариф, который в два раза меньше обычного. Эксперты в области энергетики выяснили, насколько выгодно использовать непривычные пока тарифы.

«Бойлер в доме мы поставили давно, как только стала дорожать горячая вода, — рассказывает киевлянин Максим Коваленко, — и это помогло сэкономить на ежемесячных платежах. Но электричество тоже не стоит на месте, тарифы растут, а бойлер, пусть даже самый энергоэффективный, пожирает много киловатт. Конечно, мы стараемся понизить эту цифру — летом я вообще моюсь холодной, это даже полезно, но детей не особо заставишь закаляться, да и в холодное время года это не вариант, бывает такое, что душ — единственный способ согреться».

Подобная проблема преследует и многих жителей частных домов — тех, кто решил отказаться от газа в пользу электрического отопления. А ведь это только часть «ненасытной техники» — драгоценные киловатты тянут стиральные машины, холодильники и посудомойки.

Впрочем, выход есть: сэкономить можно при переходе на «зонные счетчики» (см. графику), при использовании которых цена одного киловатта уменьшается вдвое. Конечно, придется немного перестроить свой график и включать устройства с самым большим потреблением тогда, когда электрика дешевле всего (например, ночью), но и платежка «упадет» почти в два раза.

Замена счетчика занимает полмесяца и окупается за год-полтора

«Обычно население переходит на двухзонные счетчики, — рассказывает руководитель департамента по продажам электроэнергии ДТЭК Энерго Вячеслав Коханов. — В основном потому, что управлять потреблением при трехзонном счетчике сложно, нужно тщательно продумывать свой график, а это не всегда получается. Затраты на замену счетчика — меньше 2 тыс. грн. Сам прибор обойдется в 1200—1300 грн, средний счет на замену, скажем, в Днепре — 300—350 грн. Но эффект колоссальный: от трети до половины всего потребления домохозяйства можно перевести на ночное время, когда электричество стоит в два раза дешевле. Скажем, минимальный счет за электроэнергию — 300 грн. С тарифным счетчиком он станет 200 грн. Это значит, что потраченные деньги клиент вернет приблизительно за два года, ничего не делая. А если в квартире есть бойлер, электроплита, электроотопление — то и за год-полтора«.

КАК ПОМЕНЯТЬ. Процедура достаточно простая и занимает около полумесяца. «Вы приходите в центр обслуживания клиентов, заполняете заявление, оно регистрируется, получаете счет, оплачиваете — это может занять до 10 дней, но обычно гораздо быстрее — и за три дня получаете новый счетчик», — объясняет Коханов.

Там же, в центре обслуживания клиентов, можно узнать, какой именно счетчик надо купить (список достаточно большой, так что можно выбирать тот, который подходит лично вам). Это если за деньги. Если повезет, ваш адрес может оказаться в списках государственной инвестиционной программы, тогда счетчик поменяют бесплатно. В прошлом году, уточняет Коханов, таких счетчиков было поставлено 50 тысяч.

КАК У НИХ. Жители Евросоюза (и не только) к подобным способам снижения трат привыкли давно. К примеру, многие немцы греют дома и устраивают большие стирки по ночам, скрупулезно отслеживая потребление в личных кабинетах на сайтах поставщиков.

В Италии тоже стараются загружать электросети ночью по выходным, когда стоимость снижается в два раза. Полякам повезло чуть больше — у них льготы не только в темное время суток, но и в середине дня (с 14:00 до 16:00).

Вице-президент «Енергетической Ассоциации Украины» Александр Рогозин также видит в двухзонных счетчиках выход для населения. «За последнее время количество таких абонентов значительно выросло, речь идет не о десятках тысяч, а о сотнях», — подчеркивает он.

Причем экономить так можно, даже не особо следя за потреблением: в современных квартирах и домах много приборов, работающих постоянно (те же холодильники), хотя, конечно, эксперты советуют внимательнее следить за временем включения оборудования, чтобы добиться максимального результата.

Источник: hyser.com.ua