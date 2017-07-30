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«Вона» працюе?
Естественно. Если мы говорим об украинской экономике, то она действительно работает. По своим, вполне логичным законам. Законы эти могут нам нравиться или не нравиться, но тут почти как в физике - незнание закона маятника не защищает от «внезапного» его действия. Их можно нарушать или делать вид, что они у нас не работают. С вполне предсказуемым результатом.
Можно, например, свято верить в «закон Януковича-Азарова». Согласно которому, чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее нужно чаще доить и меньше кормить. Хочешь больше денег в бюджете? Повышай налоги, ставки ренты и прочие акцизы. Ведь все логично - чем больше собирать, тем богаче страна. А вот и не факт. Законы экономики немного сложнее и повышение налогов может просто сделать богаче тех, кто их собирает. Или сделать богаче соседнюю страну, куда уйдут плательщики этих самых налогов. Рост акцизов на «белый» алкоголь приводит к росту количества «серого», с бензином картина похожая. Жадность не всегда делает тебя счастливым. Чаще бедным.
Можно еще платить за газ и уголь внутренней добычи копейки. Кажется - ты же свое берешь, вот как раз и сэкономим. Сэкономили. Проходят годы, и ты видишь, что объемы добычи упали вдвое, ты плотно подсел на иглу импорта, перекрывать тарифы из бюджета все сложнее и за год этого не исправить - слишком большая инерция. Сколько там раз платит скупой, не вспомним? К чему приводит экономия на армии мы все уже убедились - соседи начинают посматривать на тебя все больше с гастрономическим интересом и в критической ситуации страну вытягивают волонтеры и добровольцы. Если вытягивают. С органами правопорядка та же картина. Чем голоднее полиция, тем жирнее жулики. А в какой-то момент они вдруг вообще сливаются в одно целое.
Где еще у нас любят плевать против ветра и сражаться с экономической логикой? Как люди, не выбросившие из головы «совок» и мысленно оставшиеся в СССР мы просто помешаны на защите прав «простых трудящихся». Работодатель всегда не прав. Просто потому что он капиталист и кровопийца, наживается на рабочем человеке. И даже попытки внести какие-то изменения в Трудовой кодекс с расширением прав работодателей воспринимаются «в штыки». Не дадим построить рабство.
Казалось бы - все очень просто. Работодатель волен создавать рабочее место с определенными условиями труда, а наемный сотрудник волен идти к нему или не идти. Или создать свое предприятие. Или пойти к конкуренту, который больше платит. Взрослые люди, неужели мы не разберемся между собой? Ведь защита прав трудящихся вместо высоких зарплат и длинных отпусков легко может привести просто к сокращению рабочих мест. Потому что предприниматели могут не захотеть создавать рабочие места под давлением. Или будут создавать их в соседней стране. Куда и пойдет через некоторое время хорошо защищенный от эксплуатации наш безработный в поисках вакансии. И наоборот - чем легче вести бизнес, тем больше предпринимателей, и они уже конкурируют за рабочую силу. И рост зарплат с прочими приятными бонусами растет естественным путем.
Флюгер можно приколотить гвоздями к жерди, можно прикрутить шурупами и еще для надежности скотчем. И он покажет в нужную сторону. Только ветер от этого не изменится. И никакие красивые законы и лозунги на наши реальные возможности не повлияют. Можно делать вид, что у нас бесплатная медицина, бесплатное образование и вообще все замечательно. Но если по факту в сохранившемся от УССР виде у нас они существовать не могут, то выбор простой - бесплатная или медицина. Бесплатное или образование. Можно с завтрашнего дня официально принять закон о росте минимальной зарплаты с 1 сентября до 30 тысяч гривен, а пенсии до 20 тысяч. Бумага стерпит, а курс к одному доллару незначительно вырастет. Полагаю, до килограмма или двух.
Можно делать много глупостей, пытаясь обмануть экономическую логику. С другой стороны - можно и не делать. Можно даже эту самую логику использовать. И если кто-то думает, что политики по глупости своей этого не понимают, он очень ошибается. Прекрасно понимают. Но пока избиратель готов голосовать за призрак халявы, «все бесплатно и побольше уже завтра», защиту прав трудящихся и прочие красивые обертки - такие обещания будут звучать. И такие решения будут приниматься. Потому что избиратель главный. Так что у политиков с головой все в порядке. Нам свою нужно почаще включать. И будет нам… нет, не счастье. Будут трудности, испытания и прочие болезни роста. Но это лучше, чем самообман, который закончится большой катастрофой.
Источник: censor.net.ua (
Теги: экономика, Донбасс, работодатель, налог
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