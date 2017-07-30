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З початку року на водоймах України загинуло 571 людей, з яких 61 дитина, - ДСНС
З початку року на водоймах України загинуло 571 громадянин. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.
Зокрема, 27 липня в Черкаській області, на водоймі недіючого кар’єру в с. Мала Смілянка Смілянського району під час купання потонула жінка 1972 року народження. Тіло загиблої з води вилучили місцеві мешканці і викликали рятувальників.
"Також цього тижня у м. Харкові, у ставку Журавлівського гідропарку матросами-рятувальниками сезонного рятувального посту знайдено та вилучено з води тіло загиблого хлопця 2001 року народження, який потонув під час відпочинку на воді", - зазначили в прес-службі.
Водночас 25 липня в Донецькій області у р. Мокрі Яли в с. Нескучне Великоновосельківського району потонула дівчинка 2004 року народження.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 571 людина, з яких 61 дитина. При цьому врятовано 443 людини, у тому числі 92 дитини.
Источник: day.kyiv.ua
Теги: Украина, Донбасс, Харьков, водоем
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