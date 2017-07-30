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За півроку в Україні подвоїлась кількість злочинів у сфері торгівлі людьми
За 6 місяців 2017 року Національна поліція надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
«Найбільше серед постраждалих жінок (119). Також потерпілими від дій зловмисників стали 37 чоловіків та 12 дітей», - йдеться в повідомленні.
У цілому зафіксовано 144 злочини (проти 60 у 2016 році), передбачених ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Правоохоронці встановили 69 зловмисників, причетних до такої діяльності. У 96 кримінальних провадженнях за цією статтею оголошені підозри.
Фахівці поліції відзначають, що в даний час набувають все більшого поширення форми торгівлі людьми, не пов'язані з сексуальною експлуатацією. Зокрема, мова йде про трудову експлуатацію. Жертвами такого виду злочинів найчастіше стають чоловіки працездатного віку або особи з явними ознаками інвалідності, без постійного місця проживання та інші малозабезпечені категорії громадян.
Варто відзначити, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 2013 року проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми.
Источник: ua.112.ua
Теги: Донбасс, торговля, люди, преступление
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