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Жителі яких областей у червні отримали найвищу середню заробітну плату
Державна служба статистики опублікувала червневі дані щодо середньої зарплати по Україні. Статистичні дані дають зрозуміти, в яких областях працівники якої професійної сфери отримали найвищі середні зарплати.
У червні 2017 року штатний український працівник отримав середню зарплату в розмірі 7 тисяч 360 гривень. У порівнянні з травнем 2017 року, за даними Держстату, середня номінальна зарплата збільшилася на 7,6%. Відносно червня 2016 року заробітна плата «зросла» майже на 38%.
Щодо реальної зарплати, то у порівнянні з травнем 2017, у червні вона підвищилася на 5,8%, а за рік «підросла» майже на 19%.
Якщо проаналізувати рівень середньої зарплати у червні по областям України, то найвищою вона буде у Донецькій (8114 грн), Київській (7645 грн), Дніпропетровській (7141 грн), Запорізькій та Одеській (по 7 тис грн) областях. Найнижча середня заробітна плата була на Кіровоградщині, Тернопільщині та Чернігівщині (на рівні 6 тисяч грн).
Найбільш оплачуваними сферами на українському ринку економічної діяльності є авіаційний транспорт, виробництво фармацевтичної продукції, виробництво комп’ютерів та іншого електричного устаткування, фінансова і страхова діяльність та інформація й телекомунікація. Працівники галузі авіаційного транспорту отримують в середньому 30 тис грн, виробництва фармацевтичних препаратів – 13 тисяч грн, а комп’ютерів – 12 тисяч гривень. Співробітникам сфери інформації та телекомунікації платять 11,5 тис грн, а фінансової і страхової діяльності – 12, 3 тис грн.
Найнижчі середні зарплати мають працівники галузі охорони здоров’я (5300 грн), тимчасового розміщення й організації харчування (5053 грн) та каналізації і водопостачання (5100 грн).
Источник: energolife.info
Теги: Донбасс, рынок, зарплата, область
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