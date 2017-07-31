Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні

31.07.2017 16:30

Станом на сьогоднішній день в Україні виникла нагальна потреба у стрілецьких та артилерійських боєприпасах малого калібру, а також у артилерійських боєприпасах 152-мм, виробництво яких відбувається за межами України. Як передає replyua.net з посиланням на «Народну правду», таку точку зору оприлюднив Сергій Згурець, який є директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.



«Дана проблема є вкрай гострою, через що у кінці минулого року відбулося затвердження програми відновлення боєприпасної галузі, яка мала відношення, в першу чергу, до великокаліберних боєприпасів для артилерії. Однак реалізація цієї програми була задовільнена через відсутність фінансування», - сказав Згурець та підкреслив, що деяка частина фінансових ресурсів, про які вів мову президент України Петро Порошенко, говорячи про створення патронного заводу, буде спрямована на закупівлю боєприпасів.



«Водночас, я впевнено не можу сказати, що будівництво буде розпочато вже завтра, через це в даний час у мене немає підтвердження, що почалися ті чи інші тендерні процедури, пов'язані з виробництвом боєприпасів», - уточнив він.