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Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні

31.07.2017 16:30
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Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні

Станом на сьогоднішній день в Україні виникла нагальна потреба у стрілецьких та артилерійських боєприпасах малого калібру, а також у артилерійських боєприпасах 152-мм, виробництво яких відбувається за межами України. Як передає replyua.net з посиланням на «Народну правду», таку точку зору оприлюднив Сергій Згурець, який є директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Дана проблема є вкрай гострою, через що у кінці минулого року відбулося затвердження програми відновлення боєприпасної галузі, яка мала відношення, в першу чергу, до великокаліберних боєприпасів для артилерії. Однак реалізація цієї програми була задовільнена через відсутність фінансування», - сказав Згурець та підкреслив, що деяка частина фінансових ресурсів, про які вів мову президент України Петро Порошенко, говорячи про створення патронного заводу, буде спрямована на закупівлю боєприпасів.

«Водночас, я впевнено не можу сказати, що будівництво буде розпочато вже завтра, через це в даний час у мене немає підтвердження, що почалися ті чи інші тендерні процедури, пов'язані з виробництвом боєприпасів», - уточнив він. 



Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, боеприпасы
 
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