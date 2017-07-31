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Институт кардиохирургии им. Амосова может прекратить работу из-за долгов
Лечебное учреждение атакуют испуганные пациенты, а в Кабмине пообещали погасить хотя бы задолженность по зарплате
Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова может прекратить свою работу из-за долгов за заработную плату. Врачи не получают деньги уже три месяца, а пациенты без денег на лечение вынуждены возвращаться домой даже в критическом состоянии, сообщают "Подробности".
"Очень жаль, что многие пациенты проконсультируются, им кардиохирургия показана – но операция невозможна, потому что денег нет. И пациенты едут домой умирать", – говорит врач-кардиолог Людмила Пенькова.
Ситуация сложилась из-за внедрения платных услуг в рамках несколько недоработанного пилотного проекта медреформы. "Мы объясняли Минфину и Минздраву, что институты не могут существовать только за счет предоставления медицинских услуг, что необходимо базовое финансирование", – рассказывает директор Института кардиохирургии Василий Лазоришинец.
Уже третий месяц сотрудники института спасают человеческие жизни без зарплаты и пытаются сохранить коллектив. "Ряды редеют. К счастью, никого не сокращают сегодня, но к этому все и идет, если ситуация не изменится. Зарплаты нет, не говоря о коммунальных задолженностях, которые есть у института. У нас доктора и целые бригады были вынуждены искать другую работу, они уезжают за границу. Когда пошли слухи, что институт закрывается, пациентов стало еще больше", – говорит хирург Игорь Дидковский.
Чтобы выжить, пациентам приходится продавать имущество, залазить в долги и брать огромные кредиты. "Ужасно, что все финансовые расходы перекладываются на пациента, потому что не все пациенты могут оплатить медпрепараты. Нам сложно, а пациентам еще хуже", – делится заведующая отделением медицинских технологий института Елена Терембовецкая.
В то же время на прошлой неделе на совещании Кабинета министров чиновники пообещали погасить хотя бы задолженности по зарплате.
Источник: http://kiev.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, хирургия, кардиология, долги
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