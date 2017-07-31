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ИСКАЛИ ПОХИЩЕННУЮ ЖЕНЩИНУ, А НАШЛИ ПАКЕТЫ С НАРКОТИКАМИ, ГРАНАТУ И ОРУЖИЕ
В Черкассах в прошлую среду была похищена 40-летняя женщина, которая сидела с подругой в кафе. Заявление в полицию написали родители пропавшей. Правоохранители задержали банду похитителей в центре города в дневное время, проведя громкую спецоперацию.
Обыскав автомобиль подозреваемых, спецназ обнаружил пакеты с наркотиками, стрелковое оружие и гранату. Женщину удалось освободить, ее сразу госпитализировали.
У похищенной сломаны ребра и повреждена грудная клетка. Как рассказывает сама пострадавшая, ее толкнули с лестницы, в результате чего появились травмы и переломы. Три дня ее продержали в закрытой квартире, без оказания медицинской помощи. Сейчас она идет на поправку. Врачи сообщают, что скопившийся в легких воздух был удален, женщина подключена к вакууму, чтобы расправить легкие.
Преступники были пойманы на выезде из города Черкассы. Они отрицают факт похищения, один даже заявил, что пострадавшая является его женой.
В ходе операции правоохранители задержали трех подозреваемых: в машине с пострадавшей находились двое мужчин, и один в квартире, где держали женщину. Мотив преступления выясняется.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Черкассы, наркотики, похищение, граната
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