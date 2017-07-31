- На КПВВ около Мариуполя задержаны 4 человека с поддельными паспортами22:16
- Порошенко подписал закон о создании нового Госфонда21:52
- Зарплаты пересчитают: чего украинцам ждать от новых правил21:20
- Институт кардиохирургии им. Амосова может прекратить работу из-за долгов20:28
- Нардеп: задолженность по зарплатам в Украине достигла рекорда за последние десять лет20:11
- ИСКАЛИ ПОХИЩЕННУЮ ЖЕНЩИНУ, А НАШЛИ ПАКЕТЫ С НАРКОТИКАМИ, ГРАНАТУ И ОРУЖИЕ19:38
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию 19:20
- Київ домовився про постачання вугілля з США19:00
- Лучше отсидеться дома: астролог назвал опасный период августа18:48
- В киевском метро стартует новый эксперимент18:35
Эксперт назвал главные «фишки» грядущих выборов
Эксперт рассказал, на чем политики будут строить избирательную кампанию в будущем
Перед новыми выборами в Украине популярность темы войны и участия в событиях Майдана уступит место новому тренду, которым станет борьба с коррупцией и громкие антикоррупционные дела.
Об этом заявил Reputation Management expert Борис Тизенгаузен.
«В этом сезоне, скорей всего, будут сенсационные коррупционные разоблачения. Будет целенаправленное антикоррупционное выпиливание определенных кандидатов. Я думаю, что борьба с коррупцией будет основным инструментом влияния на определенных кандидатов», — отметил Тизенгаузен.
Еще одним распространенным явлением может стать участие в выборах известных личностей.
«Их забрасывают для того, чтобы они победили – ну, просто потому, что лицо известное и есть определенный кредит доверия. Либо для того, чтобы они размыли кому-то электорат», — подчеркнул эксперт.
Напомним, Тизенгаузен обьяснял, что политические силы в Украине в ходе подготовки к возможным досрочным выборам активно скупають базы данных с личными данными украинцев.
Отметим, политтехнологи рассказывают, что несмотря на лето и традиционную для него паузу в политическом сезоне, в Украине запущена подготовка к внеочередным парламентским выборам. В партийных штабах происходит заметное оживление и очередная предвыборная лихорадка. Парламентские оппозиционеры уже заказали новые предвыборные программы и документы для проведения праймериз.
Как ранее сообщалось, ряд признаков говорит, что президент серьезно рассматривает возможность внеочередных выборов.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Апостроф«
Теги: Украина, Донбасс, выборы, война, Майдан
- Кремль приступает к этапу легализации оккупированных территорий Донбасса- политолог
- Украину ожидают нестабильность, война и новый премьер - Stratfor
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- "Бояться нужно Воронежу, а не Украине" - российский политолог
- Юрий Касьянов: Война превратилась в театр абсурда
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"15:05
- За отказ ехать в Мариуполь “динамовцам” пригрозили техническим поражением14:30
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»10:23
- В зоне АТО снова горячо: ранены четверо бойцов ВСУ10:00
- В Покровске задержали мопедиста с огромным пакетом конопли21:51
- БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО19:50
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- На КПВВ около Мариуполя задержаны 4 человека с поддельными паспортами22:16
- Порошенко подписал закон о создании нового Госфонда21:52
- В США придумали оригинальный штраф для пользователей смартфонов21:38
- Зарплаты пересчитают: чего украинцам ждать от новых правил21:20
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Актриса Эмма Уотсон собралась замуж20:42
- Институт кардиохирургии им. Амосова может прекратить работу из-за долгов20:28
- Нардеп: задолженность по зарплатам в Украине достигла рекорда за последние десять лет20:11
- Поступают данные о переполохе в окружении Путина19:55
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Польза мёда сильно преувеличена07:21
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе
- 86-летняя невеста явилась на свадьбу в восхитительном платье собственного дизайна