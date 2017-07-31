Эксперт назвал главные «фишки» грядущих выборов

31.07.2017 08:30

Эксперт рассказал, на чем политики будут строить избирательную кампанию в будущем

Перед новыми выборами в Украине популярность темы войны и участия в событиях Майдана уступит место новому тренду, которым станет борьба с коррупцией и громкие антикоррупционные дела.

Об этом заявил Reputation Management expert Борис Тизенгаузен.

«В этом сезоне, скорей всего, будут сенсационные коррупционные разоблачения. Будет целенаправленное антикоррупционное выпиливание определенных кандидатов. Я думаю, что борьба с коррупцией будет основным инструментом влияния на определенных кандидатов», — отметил Тизенгаузен.

Еще одним распространенным явлением может стать участие в выборах известных личностей.

«Их забрасывают для того, чтобы они победили – ну, просто потому, что лицо известное и есть определенный кредит доверия. Либо для того, чтобы они размыли кому-то электорат», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Тизенгаузен обьяснял, что политические силы в Украине в ходе подготовки к возможным досрочным выборам активно скупають базы данных с личными данными украинцев.

Отметим, политтехнологи рассказывают, что несмотря на лето и традиционную для него паузу в политическом сезоне, в Украине запущена подготовка к внеочередным парламентским выборам. В партийных штабах происходит заметное оживление и очередная предвыборная лихорадка. Парламентские оппозиционеры уже заказали новые предвыборные программы и документы для проведения праймериз.

Как ранее сообщалось, ряд признаков говорит, что президент серьезно рассматривает возможность внеочередных выборов.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Апостроф«