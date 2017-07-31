Эксперт рассказал, почему Украину может накрыть тотальная бедность

31.07.2017 17:05

Основой бедности Украины является олигархическая монополия

Александр Пасхавер – украинский ученый, заслуженный экономист Украины, член-корреспондент Академии технологических наук и внештатный советник президента оценил процесс деолигархизации.

«Сотни тысяч людей имеют кормление от монополий, которые они создали искусственно, там, где должна быть какая-то процедура, выбор, они создают себе монополию и с этого зарабатывают. Наша страна монополистически организована, а там, где монополия, тормозится развитие, так как монополия – это антагонист развития. Там, где нет развития, там – бедность. Так что монополия и бедность – это ближайшие родственники… Никто не арестован из олигархов, никто показательно не наказан. Но то, что крупнейшие олигархи ослабли, несомненно», — считает ученый.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Апостроф