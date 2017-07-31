Как заставить государство «заплатить» за жилье

31.07.2017 10:15

Стало известно, как украинцы могут «заработать» на государстве

В частности, те жители Украины, которые трудоустроены официально, по некоторым перечням расходов могут вернуть часть своих денег в рамках налогового возврата.

Так, государство готово вернуть украинцам часть денег, затраченных на образование, покупку жилья и в некоторых случаях лечение.

Претендовать на компенсацию в связи с получением образования (обучение в государственном профессинально-техническом или высшем учебном заведении на контракте или же плата за учебу члена семьи первой степени родства (дочери, сына). могут только резиденты Украины с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

При этом физлицо должно быть официально трудоустроено, так как налоговая скидка — это возврат части уплаченного его работодателем подоходного налога из официальной зарплаты. Предприниматели или те, кто работает по гражданско-правовым договорам, претендовать на налоговую скидку не могут.

Чтобы воспользоваться правом на налоговый возврат, нужно документальное подтверждение расходов, включаемых в налоговую скидку. Это могут быть квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, копии договоров.

Также, получить налоговый возврат имеют право и официально трудоустроенные плательщики налога, которые выплачивают кредит на жилье. Такой возврат им выдается как компенсация части суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом.

Воспользоваться налоговой льготой можно только при условии, что налогоплательщик зарегистрирован по адресу жилья, приобретенного им по ипотеке.

В случае, если жилье приобретено в ипотеку в строящемся доме, то в первый год после того, как человек зарегистрировался, он имеет право подать декларацию на налоговую скидку нарастающим итогом за предыдущие годы, которые он уплачивал кредит.

Как писала Politeka, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обязательной установке счетчиков на тепло и воду.

Напомним, НКРЭКУ повысила для ПАО «Киевэнерго» тариф на поставку горячей воды, снизив при этом тариф на отопление.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Segodnya