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Київ домовився про постачання вугілля з США

31.07.2017 19:00
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Київ домовився про постачання вугілля з США

Українська сторона досягла з американською компанією Xcoal Energy & Resources угоди про постачання вугілля групи «а» антрацит, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Про підписання відповідного контракту повідомив очільник компанії Центренерго Олег Коземко під час розмови з пресою у посольстві Сполучених Штатів Америки в Києві. Контракт підписали 14 липня і ним передбачено, що американська компанія до кінця поточного року має надати Україні 700 тисяч тонн дефіцитного антрациту. Перша партія має прибути до України вже на початку вересня і вона буде обсягом 85 тисяч тонн. Друга партія складе 125 тисяч тонн і вона прибуде наприкінці вересня. Під час першої партії вартість тонни антрациту складе 113 доларів, але передбачено, що ця ціна єне є фіксованою і надалі може змінюватись, в тому числі і зменшуватись. 

Коземко зазначив, що в наступному році обсяги поставок антрациту з США в Україну може скласти до 2 мільйонів тонн. В свою чергу голова американської компанії Ерні Трешер повідомив, що Xcoal Energy & Resources буде першою компанією-постачальником американського вугілля в Україну. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: США, Донбасс, Киев, уголь
 
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