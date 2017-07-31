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На Закарпатье появился туристический ретро-поезд

31.07.2017 09:10
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На Закарпатье появился туристический ретро-поезд

В селе Шаланки Виноградовского района Закарпатья 28 июля состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда узкоколейной железной дороги, сообщает сайт Подробности.ua.
Пробный туристический  маршрут  проходит по Боржавской колее и имеет протяженность 35 километров по живописными местам Закарпатья. Для туристов поезд будет курсировать по пятницам и субботам, в остальные дни состав будет ходить как регулярный рейс, перевозящий местных жителей от города Виноградова до Хмельника.
Изюминкой состава стал ретро-паровоз, который специально транспортировали на Закарпатье из города Гайворон Кировоградской области. Немецкий локомотив ГР-280 1950 года выпуска неоднократно использовали в съемках кино. Он будет курсировать по Боржавской узкоколейной железной дороге в течение лета.  
Если спрос на турпоездки будет высок, на время школьных каникул планируется сделать их ежедневными.
Первые туристы смогут отправиться в путешествие по Боржавской узкоколейке уже в ближайшую пятницу, 4 августа.



Теги: туризм, поезд, Закарпатье, ретро
 
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