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Нардеп: задолженность по зарплатам в Украине достигла рекорда за последние десять лет
По состоянию на 1 июля текущего года долги по заработной плате в Украине достигли нового рекорда – и такой суммы задолженности в стране не было больше десяти лет. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Сергея Левочкина, депутата от Оппозиционного блока, передали в его пресс-службе.
Левочкин утверждает, что задолженность выросла до 2,3 миллиардов гривен, и самый большой темп роста наблюдался в июне. «2,4 миллиарда гривен долгов по зарплате к июлю – это антирекорд последнего десятилетия. Только за последний месяц задолженность выросла еще на 3,1% или на 71,7 миллионов гривен, а с начала года – на 33,6% или на 600,9 миллионов гривен», заявил Левочкин. По его словам, около 96 процентов прироста является следствием увеличения задолженности на работающих предприятиях, то есть на экономически активных, которые не приостанавливали работу.
Депутат считает, что такие цифры свидетельствуют не о росте, как утверждают в правительстве, а о резком спаде экономики, и такая ситуация может привести к банкротству многих крупных предприятий. Также политик добавил, что самая сложная ситуация складывается в таких отраслях, как химпром, добыча угля, ЖКХ и машиностроение.
Теги: Украина, Донбасс, долг, зарплата
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