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"Новая почта" повышает тарифы

31.07.2017 10:07
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"Новая почта" повышает тарифы

С 1 августа компания "Новая почта" повышает тарифы на свои услуги. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты", передает Телеканал новостей «24».
Компания, в частности, пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и "Посылки". Изменения тарифов коснется всех весовых диапазонов от "до 0,1 кг" до "30 кг", кроме "до 15 кг" и "до 20 кг".
Кроме того, будет повышена стоимость хранения, а также услуг "обратная доставка документов", "подъем на этаж", "переадресация".
Подорожание тарифов в компании объяснили ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру компании и разработку новых сервисов.



Теги: тарифы, повышение, Новая почта
 
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