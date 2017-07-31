"Новая почта" повышает тарифы

31.07.2017 10:07

С 1 августа компания "Новая почта" повышает тарифы на свои услуги. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты", передает Телеканал новостей «24».

Компания, в частности, пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и "Посылки". Изменения тарифов коснется всех весовых диапазонов от "до 0,1 кг" до "30 кг", кроме "до 15 кг" и "до 20 кг".

Кроме того, будет повышена стоимость хранения, а также услуг "обратная доставка документов", "подъем на этаж", "переадресация".

Подорожание тарифов в компании объяснили ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру компании и разработку новых сервисов.