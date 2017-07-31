Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ СВЕТА И ТЕПЛА ОДОБРЕН ПРЕЗИДЕНТОМ

31.07.2017 07:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ СВЕТА И ТЕПЛА ОДОБРЕН ПРЕЗИДЕНТОМ

П.Порошенко подписал закон, согласно которому теперь коммерческий учет потребляемой тепловой энергии и воды будет обязательным. 

В данном законе определятся как правовые, так и экономические и организационные основы распределения и учета поставки тепла, горячей и холодной воды. 

Теперь согласно новому закону тепло и вода будут обязательно учитываться и населению придется платить исключительно за потребляемые ресурсы. 
Законодательные нормы определяют также то, как должны быть оснащены здания и отдельные помещения для осуществления коммерческого учета, как они будут обслуживаться и заменяться. Также законодательно регулируется и процесс снятия показаний счетчика и распределение объема тех услуг, которые потребляет та или иная квартира. 

Специалисты говорят, что принятие законов дает возможность уменьшить на четверть объемы всех неучтенных расходов.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, президент, закон, тепло, свет, счетчик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх