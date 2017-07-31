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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ СВЕТА И ТЕПЛА ОДОБРЕН ПРЕЗИДЕНТОМ
П.Порошенко подписал закон, согласно которому теперь коммерческий учет потребляемой тепловой энергии и воды будет обязательным.
В данном законе определятся как правовые, так и экономические и организационные основы распределения и учета поставки тепла, горячей и холодной воды.
Теперь согласно новому закону тепло и вода будут обязательно учитываться и населению придется платить исключительно за потребляемые ресурсы.
Законодательные нормы определяют также то, как должны быть оснащены здания и отдельные помещения для осуществления коммерческого учета, как они будут обслуживаться и заменяться. Также законодательно регулируется и процесс снятия показаний счетчика и распределение объема тех услуг, которые потребляет та или иная квартира.
Специалисты говорят, что принятие законов дает возможность уменьшить на четверть объемы всех неучтенных расходов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, президент, закон, тепло, свет, счетчик
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