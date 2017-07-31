Почему пилот-герой Акопов не может быть сепаратистом: раскрыта тайна (фото)

31.07.2017 11:46

Украинский министр пояснил, почему украинский пилот, который героически спас сотню пассажиров турецкого лайнера, не является сепаратистом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«По дороге в Стамбуле встретился с нашим героем — Александром Акоповым. Пилот высокого класса, который со своим напарником спасли десятки жизней и сделали невозможное на этой неделе в аэропорту Стамбула», — пишет Омелян.

Он напомнил, что в ближайшие дни будет проведено полное расследование инцидента, но действия Акопова во время посадки самолета уже стали хрестоматийными, а его мастерство «легко сравнить с автором «чуда на Гудзоне».

«Относительно Лаврова и «зрады» — не надо ее искать. Господин Акопов — гражданин Украины», — подчеркнул министр.

Он также уверен, что фотографии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые публиковал в своих соцсетях пилот Акопов не является признаком его симпатий к России.

Напомним, украинский пилот турецкой компании «Atlasglobal» Александр Акопов совершил героическую посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту «Ататюрк». На борту самолета на момент аварийной посадки находились 121 пассажир и 6 членов экипажа.

Источник: Politeka