Порошенко подписал закон о создании нового Госфонда

31.07.2017 21:52

Подписанный закон вступает в силу с 1 января 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №2125-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами", принятый 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми определяется порядок формирования и использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, созданного в составе специального фонда государственного бюджета Украины.

Как говорится в пояснении к документу, создание такого фонда обеспечит целевое использование средств, уплачиваемых производителями электроэнергии, генерируемой украинскими атомными электростанциями, и способствовать надлежащему финансированию создания и содержания хранилищ хранения радиоактивных отходов.

Фонд будет формироваться за счет поступлений от экологического налога, взимаемого за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока.

Средства Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами направляются на финансовое обеспечение бюджетных программ, в рамках которых выполняются работы по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, снятии с эксплуатации или закрытия объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о выделении дополнительных 40 миллионов евро на строительство хранилища отработавшего ядерного топлива.

Источник: http://www.segodnya.ua