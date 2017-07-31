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Пожилого украинца в РФ засудили до 12 лет колонии

31.07.2017 17:20
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Пожилого украинца в РФ засудили до 12 лет колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил 12 лет колонии и штраф для 61-летнего гражданина Украины, обвиненного в подготовке теракта в Ростовской области.

Об этом пишет Украинские Новости со ссылкой на "Кавказский узел".

По версии следствия, 61-летний Алексей Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры для осуществления терактов и изготавливал взрывные устройства. Гособвинитель просил для него 12 лет колонии, сам Сизонович признал вину и заявил о раскаянии.

Сегодня суд вынес обвинительный приговор Сизоновичу. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, защита украинца Алексея Чирния, осужденного в России к 7 годам тюрьмы, заявляет, что Россия принудительно предоставила ему российское гражданство.

В Азербайджане украинца 17 лет удерживали в рабстве.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, тюрьма, колония
 
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