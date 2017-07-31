Синоптики обещают, что жара в августе высушит все июльские лужи

31.07.2017 08:47

Последний день июля и начало августа ознаменуются жаркой и сухой погодой практически во всех областях Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду будет определять поле повышенного давления, по стране не будет осадков.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура воздуха днём была +34,7° в 2005 году, самая низкая ночью - 9,9° тепла в 1922 году.

На 1 августа синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду с температурой воздуха ночью 14-20°, на побережье морей до 24°; днём 28-34°, в Закарпатье местами 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью 18-20°, днём 30-32°.

В воскресенье, 30 июля, в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре возле Киева +21°.