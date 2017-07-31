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У Саакашвілі розповіли, через яку справу у Грузії його позбавили українського громадянства
У прес-службі політичної сили «Рух нових сил», яку очолює екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, заявили, що причиною, через яку політика позбавили громадянства України, стали оприлюднені прокуратурою Грузії через те, що Саакашвілі розтратив кошти під час поїздки до Праги для участі у церемонії похорону Вацлава Гавела. Про це передає replyua.net.
«В Указі президента України щодо позбавлення громадянства Михайла Саакашвілі є посилання на кримінальну справу, яку Саакашвілі вирішив приховати під час заповнення анкети для отримання громадянства», - наголошується в повідомленні прес-служби партії.
З посиланням на грузинського політичного діяча Еку Цамалішвілі, партія зазначає, що прокуратура Грузії звинувачує Саакашвілі у витратах на закупівлю вінка вартістю 505 євро, який був присланий офіційною делегацією Грузії на похорон президента Чехії Вацлава Гавела.
У Брюсселі та Вашингтоні вже заявляли про стурбованість відносно кримінального переслідування Михайла Саакашвілі в Грузії, у якого є всі ознаки політичної заангажованості. «В Генпрокуратурі України два рази відмовляли своїм грузинським колегам в екстрадиції Михайла Саакашвілі в Грузії», - відзначили в партії.
Теги: политика, Донбасс, Грузия, гражданство, Саакашвили
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