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Удастся ли Украине стать экономически независимой от РФ
Украина разрывает экономические связи с Россией, со временем наша страна неизбежно станет полностью экономически независимой от страны-агрессора. Об этом заявил заслуженный экономист Украины, член-корреспондент Академии технологических наук и внештатный советник президента Александр Пасхавер, пишет Апостроф.
"Россия – это империя, а мы уходим от империи, наше движение ведь не только связано с модернизацией страны и свободой от советской системы хозяйствования, это также уход от империи", - сказал Пасхавер.
Он отметил, что Россия в своем стремлении сохранить имперскую политику не учитывает опыт других государств, в частности Франции, которая проиграла колониальную войну Алжиру. При этом эксперт обратил внимание, что пример Франции и Алжира показывает, что соотношение сил в не играет существенной роли, когда речь идет об исторических процессах.
"Это просто ошибка Путина как руководителя страны, который тянет ее в прошлое, и эта ошибка может привести к развалу страны (России - ред.)", - сказал Пасхавер.
"Мы не будем в ближайшее время друзьями с Россией. Россия – это наше испытание, может быть, на десятилетия. Но это испытание создает нашу страну заново, делая модернизацию неизбежной", - подчеркнул он.
На уточняющий вопрос о том, удастся ли Украине в будущем полностью стать экономически независимой от России, Пасхавер ответил утвердительно.
Источник: http://from-ua.com
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, независимость
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