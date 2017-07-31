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Українські військові вкотре оголосили про голодування

31.07.2017 14:15
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Українські військові вкотре оголосили про голодування

В українській столиці низка військових-спецназівців прикувала себе до стовпа поруч з будівлею Міноборони та оголосила про голодування через, за їхніми словами, звільнення з лав армії. Про це передає replyua.net з посиланням на 24 канал. 

Журналісти наголошують, що подібний протест військових відбувається вже не перший раз. Саме там військові хочуть, аби керівництво оборонного відомства звернуло увагу на проблеми, які є у армії. Тиждень тому акція носила попереджувальний характер, і учасникам пообіцяли, що усі проблеми буде вирішено за три дні, однак жодного покращення у ситуації так і не відбулося. 

«Подібну відповідь я чув минулого вівторка, коли з боку одного військового було оголошено про голодування. Керівництво Сил спеціальних операцій ЗСУ, у тому числі Луньов, перешкоджає усім можливим спробам вирішити це питання. Протягом більше року добровольці з окупованих територій, які відстоювали суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність, продовжують бігати по кабінетах», - зазначив один з учасників голодування, старший солдат 73 центри Сил спецоперацій Данило Турчин. 



Теги: Украина, Донбасс, военные, голодовка
 
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