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В августе украинцев ожидает мини-отпуск

31.07.2017 16:35
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В августе украинцев ожидает мини-отпуск

В августе у украинцев будут четыре выходных подряд – с 24 по 27 августа, сообщает ICTV.
Дополнительные выходные дни связаны с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа. Она в этом году приходится на четверг.
Согласно распоряжению Кабмина О переносе рабочих дней в 2017 году, 25 августа, пятница тоже будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.



Теги: Украина, август, праздник, выходной
 
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