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В Харькове ребенок застрял в стиральной машине

31.07.2017 15:45
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В Харькове ребенок застрял в стиральной машине

В Харькове детские шалости закончились вызовом спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Телеканал новостей «24».
Семилетний мальчик с сестрой играл в прятки и решил, что самое надежное укрытие – стиральная машина. Залезть залез, а выбраться – не смог.
На помощь вызвали специалистов. Чтобы как можно быстрее освободить ребенка, спасатели намазали его и барабан стиральной машины маслом. Вся операция была проведена менее чем за 20 минут,



Теги: Харьков, ребенок, спасатели, стиральная машина
 
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