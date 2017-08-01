Экс-пленница «ЛНР» уличила Савченко в циничной лжи. ВИДЕО

01.08.2017 16:58

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко является агентом российского Кремля

Об этом заявила экс-пленница «ЛНР» Гайде Ризаева, отметив, что это могут подтвердить все те украинцы, которых захватили в заложники на Донбассе, сообщает politeka

По словам бывшей пленницы боевиков, которая дважды попадала в плен к террористам и ей пришлось пережить пытки, она с каждой новой репликой и фактом поведения Надежды Савченко убеждается, «что это действительно агент Кремля».

«Правильно было расценено и волонтерами, журналистами, многими структурами, политическими силами мое заявление (по Савченко. — ред.) И проведено сравнение сквозь призму того, как сидела в плену я, и как сидела Надежда Савченко. С каждой ее репликой и фактом поведения я убеждаюсь еще раз, что это действительно агент Кремля «, — отметила Ризаева.

По ее словам, с этим утверждением также согласятся все пленные.

«В плену априори нельзя кричать» Слава Украине! «Сидеть в белоснежной футболке с трезубцем. Лично на моих глазах, Серовецкого, Назарова, с которыми я попала в плен в 2014 году к Козицыну, просто отрубили руку человеку с «Правого сектора», у которого была татуировка трезубца. Те реплики, которые она (Савченко. — ред.) говорила, находясь в таком плену, — массовый всенародный обман «, — добавила экс-пленница.

Она отметила, что в плену нельзя было и слова сказать.

«А сидеть в СИЗО, где тебя … в том числе и я очень сильно переживала за судьбу Нади Савченко, пока мне в один прекрасный вечер 7 августа 2016 года не позвонила помощница Савченко и попросила прийти и сказать, что моим увольнением занимался Медведчук . Какой Медведчук?! Моим освобождением занималась именно группа «Патриот», в частности, Оксана Билозир, Олег Котенко, Вячеслав Гришаев. Я не разделяю Медведчука, Рубана, Савченко, Будыко. Для меня это один узел, одна упряжка, которая ведет в Кремль»- резюмировала Ризаева.