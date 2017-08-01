- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России21:59
- В бердянском детском лагере умерла девочка21:32
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу21:09
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Институт имени Амосова может закрыться, пациенты разъезжаются по домам умирать 17:19
- С начала АТО погибли почти 470 украинских десантников, - Муженко15:49
- Саакашвили не может выехать из США и вернуться в Украину, поскольку его паспорта аннулированы15:31
Экс-пленница «ЛНР» уличила Савченко в циничной лжи. ВИДЕО
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко является агентом российского Кремля
Об этом заявила экс-пленница «ЛНР» Гайде Ризаева, отметив, что это могут подтвердить все те украинцы, которых захватили в заложники на Донбассе, сообщает politeka
По словам бывшей пленницы боевиков, которая дважды попадала в плен к террористам и ей пришлось пережить пытки, она с каждой новой репликой и фактом поведения Надежды Савченко убеждается, «что это действительно агент Кремля».
«Правильно было расценено и волонтерами, журналистами, многими структурами, политическими силами мое заявление (по Савченко. — ред.) И проведено сравнение сквозь призму того, как сидела в плену я, и как сидела Надежда Савченко. С каждой ее репликой и фактом поведения я убеждаюсь еще раз, что это действительно агент Кремля «, — отметила Ризаева.
По ее словам, с этим утверждением также согласятся все пленные.
«В плену априори нельзя кричать» Слава Украине! «Сидеть в белоснежной футболке с трезубцем. Лично на моих глазах, Серовецкого, Назарова, с которыми я попала в плен в 2014 году к Козицыну, просто отрубили руку человеку с «Правого сектора», у которого была татуировка трезубца. Те реплики, которые она (Савченко. — ред.) говорила, находясь в таком плену, — массовый всенародный обман «, — добавила экс-пленница.
Она отметила, что в плену нельзя было и слова сказать.
«А сидеть в СИЗО, где тебя … в том числе и я очень сильно переживала за судьбу Нади Савченко, пока мне в один прекрасный вечер 7 августа 2016 года не позвонила помощница Савченко и попросила прийти и сказать, что моим увольнением занимался Медведчук . Какой Медведчук?! Моим освобождением занималась именно группа «Патриот», в частности, Оксана Билозир, Олег Котенко, Вячеслав Гришаев. Я не разделяю Медведчука, Рубана, Савченко, Будыко. Для меня это один узел, одна упряжка, которая ведет в Кремль»- резюмировала Ризаева.
Теги: Донбасс, пленница, ЛНР, Надежда Савченко
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- В Луганске демонтировали памятник герою "Белого солнца пустыни"
- "За "ДНР" воюют бомжи и полубомжи. Повальное пьянство и наркомания", - Стрелков
- Нищета вынуждает жителей оккупированного Донбасса обменивать ценные вещи на еду
- Оккупанты Луганщины заявили, что задержали фанатов-"ультрас", которые "подрывали конституционный строй" их псевдореспублики
- На «таможне ДНР» появился ветеринарный контроль: из Украины нельзя ввозить свинину
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России21:59
- В бердянском детском лагере умерла девочка21:32
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу21:09
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- "Все обо всем знают и молчат, а в это время в Россию идут анонимные гробы "каких-то российских граждан"", - Гудков напомнил путинскому прихвостню Пескову, что тот является преступником20:10
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Интересные факты о здоровье16:59
- 8 довольно безобидных вещей, которые на самом деле вредны для вас16:35
- Работа в радость, или Как бывшие горловчане организовали в Мариуполе семейный бизнес16:11
- В Белом доме объяснили, почему Трамп еще не утвердил новые санкции против России11:21
- Войнович заявил, что Россия выглядит дико, а все "антисанкции" направлены против собственных граждан, при этом в РФ делается вид, что страну ненавидят просто так, ни с того ни с сего10:06
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер