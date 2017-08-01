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Кому и на каких условиях будут выдавать бесплатные лекарства
На бесплатные лекарства выделят миллиард. Об этом "КП" в Украине" рассказал замминистра Министерства здравоохранения Роман Илык.
На бесплатные лекарства выделят миллиард - В следующем году список препаратов, которые будут выдаваться в аптеках бесплатно, увеличится. Что добавят?
- Состоянием на сегодня мы возмещали по 157 торговых названий, начиная с августа будем возмещать 199 лекарственных форм. Количество производителей, которые решили принять участие в проекте, также увеличивается. Если раньше у нас было 20 европейских, то сейчас их стало 22, отечественных производителей было 15 - стало 18, мировых было 2, а стало 5. В перспективе на следующие три года - 2018, 2019 и 2020 - в бюджете планируется заложить по миллиарду гривен на программу возмещения. То есть больные будут иметь возможность получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой на 1 млрд гривен каждый год!
- А как должен выглядеть правильно выписанный рецепт?
- Это так называемая форма Ф-1. Там указано действующее вещество лекарства, имя, фамилия, отчество больного, место проживания, штамп лечебного заведения, выписавшего рецепт, печать врача, печать заведения и красный круглый штамп, который означает, что этот рецепт идет на возмещение. С этим рецептом больной приходит в аптечное заведение, провизор рекомендует лекарственное средство, которое больной забирает. Если по самой низкой цене, то больной получает его бесплатно, если с доплатой - то доплачивает только разницу между минимальной ценой и ценой, которая есть в реестре на более дорогое лекарство.
Работают больше 6000 аптек
- Есть ли статистика, сколько за период работы программы было выпущено рецептов и на какую сумму?
- Это около 3 млн 700 рецептов состоянием на июль на сумму 125 млн гривен.
- Сколько аптек в Украине уже присоединилось к программе "Доступные лекарства"?
- Почти 6200 аптек. Среди них около 1200 коммунальных аптек, остальные - частные. В этом вопросе есть позитивная динамика. В среднем за июль таких аптек стало на 5% больше. На сегодняшний день на одну аптеку мы имеем 2,6 тысячи пациентов.
- А если аптека не присоединилась к программе? Будут какие-то штрафные санкции?
- Программа "Доступные лекарства" абсолютно добровольная. Тем аптекам, которые сомневаются, мы говорим, что однозначно стоит принимать в этом участие. Именно в этом направлении, в рамках общей реформы отрасли мы будем продолжать реализацию политики возмещений. Кроме этого, у аптеки есть еще возможность предложить пациенту сопутствующие товары.
- Есть ли дефицит препаратов из списка и чем это обусловлено?
- Дефицит существует. Он небольшой. В некоторых регионах есть проблемы с наличием некоторых торговых названий. Это касается реестра 4-5 препаратов, которые фактически идут по 100% возмещению или с минимальной доплатой. Это объясняется тем, что производители в Украине и импортеры наши оказались не готовыми к большому росту спроса на препараты. Сейчас мы проводим переговоры как с международными экспертами, так и с представителями МОЗ других стран, где работает возмещение.
Все на первых этапах работы сталкиваются с такой проблемой. В большинстве случаев до 10% дефицита лекарств при возмещении в этих странах считается нормой. В то же время мы постоянно ведем работу с фармпроизводителями, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства в части объема и цены, которую они установили на препараты, входящие в программу. Кроме этого, ценовую политику контролирует Госпродпотребслужба.
Только по месту жительства
- Не каждый может прийти лично, есть лежачие больные, пожилые. Могут они вызвать врача, чтобы он выписал им рецепт?
- Да. Для больных, которые не имеют возможности попасть к своему семейному врачу, можно вызвать врача домой и получить соответствующее назначение. Но это только для лежачих больных.
- Кто чаще всего берет препараты бесплатно?
- Чаще пользуются программой хронические больные. Если говорить про бронхиальную астму - это дети, подростки. Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, это, как правило, люди пенсионного возраста, которые больше всего нуждаются в лекарствах. Если говорить про сахарный диабет второго типа, про таблетированные формы препаратов, которые регулируют уровень сахара, то тут разный диапазон - есть больные как молодые, так и пожилые.
- Может ли пациент взять рецепт в Киеве и обналичить его, например, в Виннице?
- В перспективе да. Но сегодня - нет. Слабым местом в проекте является то, что мы немного отстаем с формированием системы i. health - электронным учетом больных, докторов и медучреждений. Это направление сейчас активно прорабатывается министерством. Когда мы выйдем на электронный учет каждого пациента, сможем с индивидуальной карточкой обратиться в аптеку в любом городе Украины. Сегодня, пока у нас не готов на 100% электронный реестр, мы работаем на бумажных носителях - имеет значение место жительства пациента. Поэтому пациенты идут к доктору и получают лекарства по месту жительства. Пока.
Вопрос ребром
- В каких случаях провизор имеет право отказать и не выдать лекарства бесплатно?
- Может не выдать лекарства, если аптека не присоединилась к проекту "Доступные лекарства". Если лекарства, которые хочет получить пациент, должны быть отпущены с доплатой. Тогда надо будет доплатить разницу. Если торговой марки, которую хочет получить пациент, нет в наличии в аптеке. Бывает так, что лекарства заканчиваются. Но провизор всегда сообщает, когда ожидать нового поступления или в какой аптеке из сети можно в данный момент их приобрести. И если рецепт выписан неверно. Если в нем, например, указано не действующее вещество, а коммерческое название или есть нарушения, связанные с дозировкой. Тогда это является основанием для отказа.
Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, Минздрав, лекарства, аптеки
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