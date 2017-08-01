- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России21:59
- В бердянском детском лагере умерла девочка21:32
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу21:09
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Институт имени Амосова может закрыться, пациенты разъезжаются по домам умирать 17:19
- С начала АТО погибли почти 470 украинских десантников, - Муженко15:49
- Саакашвили не может выехать из США и вернуться в Украину, поскольку его паспорта аннулированы15:31
В Украине грядет большая "рыбная" приватизация
Госрыбагентство продаст все предприятия, кроме стратегических.В перечень объектов государственной собственности в сфере рыбного хозяйства, подлежащих приватизации в 2015-2017 годах, включены 15 государственных предприятий, из которых два уже переданы на приватизацию, девять находятся в процессе подготовки, а вопросы по еще четырем предприятиям ждут своего рассмотрения.
Всего в подчинении Госрыбагентства находится 35 госпредприятий. Государственными из них останутся только стратегически важные предприятия – четыре научных учреждения, морские порты, а также рыбовоспроизводственные заводы.
По состоянию на конец июля 2017 года в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) переданы:
ГП "Центр аквакультуры" (Киевская обл., Бородянский р-н, с. Мигалки)
ГП "Региональный опытно-экспериментальный комплекс"/"РДЕК" (Одесская обл., Беляевский р-н, с. Палиево).
ГП "Центр аквакультуры" имеет собственный земельный участок, пруды и материально-техническую базу, а ГП "РДЕК" имеет прямой выход к водоемам и земельный участок, при условии модернизации оба предприятия имеют высокий потенциал для предпринимательской деятельности в сфере аквакультуры.
Также Госрыбагентство инициировало к приватизации ГП "Научный селекционно-генетический центр рыбоводства", Червонооскильке государственное производственное сельскохозяйственно-рыбоводное предприятие, Украинский государственный институт по проектированию предприятий рыбного хозяйства и промышленности "Укррыбпроект".
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, рыба, приватизация
- В Донбассе сократился улов рыбы
- Бди! Теперь не подлежит сертификации множество продуктов
- Минагрополитики утвердило квоты на использование водных живых ресурсов
- Донецкий политолог: "Страну можно спасти, заменив в Кабмине политиков на беспартийных экономистов" (ФОТО)
- Россия собирается проверить украинских производителей мяса и рыбы
- Fitch ухудшило прогноз роста экономики Украины
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России21:59
- В бердянском детском лагере умерла девочка21:32
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу21:09
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- "Все обо всем знают и молчат, а в это время в Россию идут анонимные гробы "каких-то российских граждан"", - Гудков напомнил путинскому прихвостню Пескову, что тот является преступником20:10
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Интересные факты о здоровье16:59
- 8 довольно безобидных вещей, которые на самом деле вредны для вас16:35
- Работа в радость, или Как бывшие горловчане организовали в Мариуполе семейный бизнес16:11
- В Белом доме объяснили, почему Трамп еще не утвердил новые санкции против России11:21
- Войнович заявил, что Россия выглядит дико, а все "антисанкции" направлены против собственных граждан, при этом в РФ делается вид, что страну ненавидят просто так, ни с того ни с сего10:06
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер