Возле Министерства обороны в Киеве АТОшники цепями приковали себя к столбу

01.08.2017 17:21

Военные протестуют против незаконного увольнения из армии. 31 июля в Киеве собрались АТОшники возле Министерства Обороны Украины. Военные-спецназовцы объявили голодовку и цепями приковали себя к столбу. Об этом сообщил солдат 73-го центра Сил спецопераций Данил Турчин, передает РБК-Украина.

Таким образом военные протестуют против незаконного увольнения из армии.

"В прошлый вторник мы организовывали акцию, которая закончилась за 7 часов обещаниями Генерала Криштуна, что командует ВСП Украины и Генерала Грунтовского. Они обещали нам за 3 дня решить наш вопрос, попытки выполнить обещания в очередной раз саботируются УСН, в частности Луневым и Шевченко.

Мы снова видим корпоративную этику со стороны военных чиновников УСН. Именно так уже более года нас и бросают как собак. Все журналисты которые присутствовали на акции воочию могли убедиться в правоте наших слов подтвержденных документами", - написал Турчин.