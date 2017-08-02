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Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару
Синоптики предупреждают о сильной жаре в ближайшие дни. Мы собрали советы, как себя вести, чтобы пережить летний зной.
По данным Укргидрометцентра, в ближайшие два дня страну накроет сильная жара. К примеру, на западе температура будет достигать 37 градусов по Цельсию, в Киеве и в остальных частях страны столбик термометра так же не планирует опускаться ниже 32. На четверг Гидрометцентр прогнозирует до 37 градусов жары даже в Киеве.
В подобной ситуации существует ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться, если хочется пережить жаркий период без потерь для организма и здоровья.
Национальная полиция уже выпустила рекомендации для автомобилистов. В частности, правоохранители советуют обязательно иметь при себе достаточный запас прохладной воды, необходимые лекарства, а также одевать в дорогу свободную одежду. Кроме того, полиция советует избегать употребления жирной и соленой еды.
Водителям также советуют по возможности парковать автомобиль в тени, а перед началом движения проветривать салон машины, и не оставлять даже на короткое время в закрытой машине детей.
При повышенной температуре воздуха у многих людей появляется вялость, головокружение, снижается концентрация внимания, скорость реакции на различные дорожные ситуации. Проблема концентрации и скорости реакции важна пешеходам, поэтому необходимо очень внимательно следить за ситуацией на дороге, не принимая поспешных решений (как например быстрый переход дороги и прочее).
В жару необходимо много пить, чтобы вовремя пополнять процент жидкости в организме. При такой погоде лучше всего пить подкисленный чай, квас, соки и минеральную воду, и нежелательно употреблять кофе и черный чай (ускоряет обезвоживание), а также алкоголь, поскольку в жару негативный эффект от него усиливается.
Одежду советуют носить из натуральных тканей, а при выходе на улицу надевать темные очки и головные уборы из светлых тканей.
Отдельное внимание стоит уделить продуктам, которые в такую погоду быстро портятся. Особенно рискованно покупать продукты на рынках и в подземных переходах, где не соблюдаются условия хранения.
По возможности не советуют выходить на улицу с 11 до 17 часов, а в случае выхода использовать солнцезащитные кремы.
Духота в общественном транспорте в час пик может привести к ухудшению самочувствия, так что желательно избегать передвижений в это время.
Нежелательно выходить на солнце на голодный желудок, либо сразу после еды. После длительного пребывания на солнце стоит искупаться, принять душ, или сделать влажное обтирание.
При высокой температуре всегда возрастает риск получения теплового и солнечного удара.
Симптомы теплового и солнечного ударов. Первая помощь
Солнечный удар – это расширение кровеносных сосудов мозга, которое происходит из-за воздействия чрезмерно высокой температуры. Симптомами являются: сильная головная боль, высокая температура тела, высокий пульс, затрудненное дыхание и потеря сознания, возможна дезориентация и судороги.
Тепловой удар имеет схожие, но более ярковыраженные симптомы. Кроме того, он отличается от солнечного тем, что осуществляется перегрев всего организма.
Если замечены вышеописанные симптомы – обязательно необходимо вызвать скорую. Во время ожидания медиков пострадавшего необходимо охлаждать (если есть возможность – поливать прохладной водой). В случае потери сознания нужно привести его в чувство (как вариант – с помощью нашатыря). Если пострадавшего удалось вернуть в чувство – дальше нужно дать ему воду и валерьянку.
Во время жары больше всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кроме того увеличивается количество людей с инсультами и инфарктами. Особенно риск касается пожилых людей.
Помимо сердечников, еще страдают люди с проблемами дыхательных путей – во время жары им тяжело дышать. В группу риска также входят гипертоники и люди с высоким артериальным давлением. Всем вышеперечисленным категориям в первую очередь необходимо беречь себя и прислушиваться к советам.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, первая помощь, гидрометеоцентр, солнечный удар, жара
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