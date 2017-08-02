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Евросоюз подозревает Украину в крупных растратах: на пропускном пункте вырыли яму за 3 миллиона евро
В Украине разгорается крупный международный скандал из-за недостроенных пунктов пропуска на западной границе, на что выделил деньги Евросоюз. Таможня еще несколько лет назад получила 10 миллионов евро от ЕС на реконструкцию постов, но их до сих пор не обновили. Европа теперь прекращает финансирование по таможенной программе и требует отчитаться за потраченные деньги, передает Страна.
Самым скандальным стал международный пункт пропуска "Устилуг – Зосин". Через Устилуг на Волыни ближе всего добраться до западной границы из Киева, открыть обновленный пункт пересечения границы планировали еще в 2014 году, но работы затянулись.
На ремонт и расширение поста Европа еще в конце 2012 года дала 6 миллионов евро в рамках приграничного сотрудничества "Украина-Польша-Беларусь".
"Планировалась масштабная реконструкция, первая за 17 лет. Если сейчас Устилуг пересекает 2 тысячи человек, 700 автомобилей и лишь 3 автобуса, то после реконструкции появилось бы по пять полос на вход и выезд, Устилуг смог бы пропускать втрое больше людей и машин, а очереди, которые выросли после введения безвиза, уменьшились бы. Но ничего этого не произошло, хотя дедлайн по реконструкции прошел еще в декабре 2016 года. С польской стороны уже давно все построили. А у нас таможня потратила половину денег ЕС, за которые только вырыли два котлована вдоль пункта пропуска. То есть фактически украдены 3 миллиона евро. Да что там реконструкция. На нашей стороне даже ямы на дорогах не могут залатать! Говорят, что многомиллионный тендер на обустройство КПП два года назад выиграла фирма, близкая к тестю Насирова, бывшего главы ГФС. Кстати, у сына начальника таможенного поста Устилуг появилась дорогая машина, BMW X5, которой он хвалился в соцсетях, мол, папуля дал покататься", - рассказал бывший сотрудник Волынской таможни.
Начальник таможенного поста "Устилуг-Зосин" Александр Оникийчук так объясняет, куда ушли 3 миллиона евро: "Были проведены земляные работы".
"За оставшиеся три миллиона евро должны были построить админздания для пограничных и таможенных служб, новые полосы, поставить бокс углубленного досмотра и сканер. Вряд ли на это хватит 3 миллиона, особенно учитывая, что столько же "освоили" на котлованы", - продолжает бывший таможенник.
По программе приграничного сотрудничества, должны были еще обновить пункт пропуска "Рава-Русская" и купить технику для других КПП ("Краковец", "Шегини" и "Ягодин"). На это ЕС дал больше 2 млн евро. И еще около 3 млн евро - на компьютеры и развитие IT-технологий на постах во Львовской области и на Волыни. "Работы идут туго, фактически еще ничего не сделано", - рассказал нам истончил в Мостисском пограничном отряде.
У Евросоюза, похоже, лопнуло терпение ждать ремонта. В Госфискальную службу пришло письмо, в котором сообщается о прекращении программы из-за отсутствия прогресса. Документ попал в распоряжение журналиста-расследователя Александра Дубинского. В нем Павел Словиковский, председатель совместного секретариата программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина", от имени Еврокомиссии требует отчета о потраченных деньгах до конца августа.
"Такой отчет со всеми сметами готовится. Деньги потрачены по назначению", - сказали "Стране" в ГФС в Волынской области.
Но есть другое мнение. "Получив первые транши в 2014 году, деньги по обыкновению разворовали, но ничего не построили. Теперь становится понятным, что реконструкция таможенных постов и оснащение их современными системами борьбы с контрабандой не вписывается в понятие "реформы ГФС и Таможни", - резюмирует Дубинский.
"То, что деньги, полученные от ЕС надо будет с позором возвращать это факт, но меня волнует два вопроса, - продолжает журналист. - Будет ли проведено расследование по котловану за 3 миллиона евро и кто в ГФС понесет ответственность за такие "реформы". По какому курсу мы будем возвращать 10 миллионов евро? По 11 ген за евро, как в январе 2014 или по 29, как сегодня?"
Теги: Украина, Донбасс, граница, растрата, Евросоюз, ГФС, КПВВ
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