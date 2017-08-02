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Кому дать, а у кого забрать: как осенью депутаты могут изменить правила гражданства Украины
История Саакашвили опять вспенила вопрос об украинском гражданстве. На этот раз тему для дискуссии дал министр МВД Арсен Аваков. По его убеждению, осенью, когда депутаты хорошенько отдохнут, они должны более четко, твердо и недвусмысленно прописать процедуры предоставления и лишения гражданства Украины.
Никакой упрощенной процедуры
Тема, давшая Авакову вдохновение, не нова – это упрощение процедуры предоставления нашим землякам российского гражданства. По мнению министра, оставлять за такими отщепенцами украинское гражданство нельзя.
- Какими бы ни были отношения Украины с Россией, прописывать в законе правило для одной отдельно взятой страны тоже нельзя. Такой практике в мире нет, и мы не должны ее начинать, - считает адвокат Игорь Стасив. – Да и менять закон для той цели, которую ставит Аваков, не нужно.
Согласно упрощенной процедуре, украинец пишет в РФ заявление об отказе от украинского гражданства, о принятии российского и нотариально заверяет бумагу.
- Насколько я знаю, предполагается, что одна копия останется в России, другая будет отослана в Украину. На основании этого документа президент может издавать указы о лишении украинского гражданства, поскольку получение другого паспорта будет документально подтверждено, - отмечает юрист.
Захотели – дали, захотели - забрали
Осенью парламентарии могут добраться до проблем гражданства и по другим поводам. По мнению народного депутата, члена комиссии по вопросам гражданства при президенте Валерия Пацкана, необходимость есть.
- Я бы более четко прописал процедуру предоставления гражданства в той части, где речь идет о государственных интересах. Чтобы не было так, как с Саакашвили: захотели – дали, захотели – отобрали. Необходимо, чтобы ведомство или государственное лицо, которое приглашает иностранца на государственную службу, обосновывало целесообразность и несло ответственность, если человек не оправдает надежд. Также я бы ввел упрощенную процедуру предоставления гражданства для лиц, которые инвестируют в Украину большие суммы, строят тут предприятия или объекты недвижимости. Такая практика существует в Италии, Испании, многих других странах.
Депутаты могут попытаться решить вопрос об упрощении получения гражданства для тех, кто воевал на востоке Украины. Правда, для этого Минобороны должно взять все добробаты на учет. А сами они предпочитают быть "вольными стрелками", как ДУК "Правый сектор" либо мусульманские батальоны.
Также, по мнению Валерия Пацкана, есть смысл обсудить, как лишать украинского гражданства за сепаратистские действия или призывы. В России и Франции такая норма, к слову, действует в отношении терроризма. Но юристы считают ее сомнительной.
- Сепаратизм – это уголовное преступление. Если суд признал человека сепаратистом, он получает наказание в виде лишения свободы. По такой же логике можно лишать гражданства коррупционеров, поскольку они также подрывают устои государственности Украины. Если суда не было, а только политические заявления, то оснований для наказания в каком-либо виде нет, - считает адвокат Виктор Долгополов.
Если речь пойдет о лишении гражданства как виде наказания, то в первую очередь необходимо менять Конституцию Украины, которая гласит, что никто не может быть подвергнут такой процедуре против своей воли.
Отдельное мнение
Семен Глузман, правозащитник:
- Меняйте, не меняйте законы, в нашей стране они ничего не стоят. Как и Конституция. Нужно менять практику применения законов, а у нас она осталась, как в СССР. Когда я отбывал срок в советском лагере, выписывал бюллетень Верховного Совета – время было читать. Там несколько раз я находил указы о лишении гражданства генерала Григоренко, других известных диссидентов. Я это вспоминаю, когда смотрю на то, что происходит сейчас.
Источник kp.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, Конституция, депутаты, Аваков
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