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Кто в Украине зарабатывает больше всех
Разброс зарплат - от 1000 до 135 долларов. В 2017 году больше всех в Украине зарабатывают сотрудники авиационной сферы. С января по июнь их средняя зарплата составила 27 992 гривны или 1076 долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о самых высокооплачиваемых сферах деятельности в Украине в 2017 году.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых сфер деятельности
1. Авиационный транспорт - 27 992 гривны или 1076 долларов
2. Финансы и страхование - 12275 гривен или 472 доллара
3. Информация и телекоммуникации - 11425 гривен или 439 долларов
4. Научная и техническая деятельность - 9405 гривен или 361 доллар
5. Складирование и вспомогательная транспортная деятельность - 7868 гривен или 302 доллара
6. Государственное управление и оборона; Обязательное социальное страхование - 7837 гривен или 301 доллар
7. Научные исследования и разработки - 7549 гривен или 290 долларов
8. Оптовая и розничная торговля; Ремонт автомобилей и мотоциклов - 7248 гривен или 278 долларов
9. Промышленность - 7090 гривен или 272 доллара
10. Транспортировка, складирование, почтовая и курьерская деятельность - 7080 гривен или 272 доллара
Госстат учитывает исключительно официальную зарплату. Если бы во внимание принималась зарплата в конвертах, то рейтинг выглядел бы по-другому.
Согласно рейтингам кадровых порталов, основанных на вакансиях работодателей, больше всех в Украине зарабатывают программисты (100 тысяч гривен или 3,800 долларов).
Согласно данным Госстата, самыми низкооплачиваемыми профессиями в Украине являются почтальоны и курьеры. Сотрудники этой сферы получают 3514 гривен или 135 долларов.
Самые высокие зарплаты работодатели предлагают в Киеве (11091 гривен или 426 долларов), а самые низкие в Черновецкой и Тернопольской областях (6080 гривен или 233 доллара). Средняя зарплата по Украине 7360 гривен или 283 доллара.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, рейтинг, статистика
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