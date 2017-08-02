Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу

02.08.2017 21:09

Верховная Рада, приняв за основу проект №6489 о смягчении системы штрафов для предпринимателей за нарушение законов о занятости населения, подталкивает работодателей на устройство сотрудников неофициально и провоцирует последующую тенизацию бизнеса. Обозреватель выяснял, как новый закон может навредить рядовому украинцу.

Согласно действующему законодательству, во время приема на работу наниматель обязан заключить с сотрудником трудовой договор, в котором описаны все условия будущей деятельности.

Сегодня за каждого сотрудника, которого допустили к работе без составления трудового договора, государство наказывает на 30 минимальных зарплат или 96 тыс. грн.

Продвигаемый проект №6489 предоставляет украинскому бизнесу существенные поблажки в системе штрафов. В частности, если работодателя поймают на нарушении впервые, то государственный инспектор не сможет применить штрафные санкции. Предприятие отделается лишь предупреждением о необходимости устранения нарушения.

Подобное смягчение системы штрафов может подтолкнуть нанимателя к злоупотреблению доверием государства и к последующему трудоустройству сотрудников без необходимого договора.

Мотивы работодателей в этом вопросе просты. Во-первых, можно серьезно сэкономить на налогах, поскольку не придется платить единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц. Во-вторых, прием и увольнение персонала не будут сопровождаться длительными процедурами, установленными законодательством.

Но что же это значит для работника? А то, что организация сможет прекратить трудовые отношения с сотрудником в любой момент, просто решив, что больше не нуждается в услугах этого человека.

Без трудового договора работодателю не придется ожидать установленных сроков и присылать уведомления о сокращении. Сотрудник же в качестве "бонуса" за неофициальное трудоустройство лишится всех определенных законом компенсаций.

Более того, недобросовестный предприниматель сможет запросто не выплачивать заработную плату. К примеру, компания может найти согласного на "черную зарплату" работника, получить от него все необходимые услуги и расстаться под предлогом завершения испытательного срока, не заплатив оговоренной суммы.

Наниматель может запросто установить неоформленным украинцам 12-часовой рабочий день и выписывать штрафы за малейшую провинность. Об оплачиваемом отпуске или больничных человек вообще может забыть. При этом без трудового договора сотрудник не имеет никаких прав и пожаловаться в государственные органы уже не сможет.

Ну и вишенка на торте - без записи в трудовую книжку стаж в период такой работы не засчитывается. Соответственно и о пенсиях в будущем сотрудник может забыть.

Напомним, что 12 июля проект закона №6489 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъекты хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения поддержали 236 народных депутатов.