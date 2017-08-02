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"У нас информация расписана по минутам и часам", - Лищина рассказал, какие доказательства вторжения российских войск на Донбасс Украина покажет ЕСПЧ. ВИДЕО
Украина намерена предоставить Европейскому суду по правам человека исчерпывающие доказательства того факта, что, начиная с 2014 года, действующие части ВС РФ неоднократно вторгались на украинский Донбасс. Об этом в эфире "5 канала" сообщил уполномоченный украинского правительства по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что у украинской стороны есть множество видеодоказательств вторжения войск РФ на Донбасс. Каждое это видео подкреплено показаниями либо авторов этих роликов, либо тех людей, которые были в кадре. В целом, со слов Лищины, Украина сделал 3 отдельных графика, показывающих передвижения войск оккупанта в восточных регионах. "Мы показали, когда и где они заходили, где разгружались, когда оттуда ушли", - отметил представитель Кабмина, уточнив, что информация "расписана буквально по минутах и часах".
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, информация, Европейский суд, доказательство, ЕСПЧ
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