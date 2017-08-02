- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России21:59
- В бердянском детском лагере умерла девочка21:32
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу21:09
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Институт имени Амосова может закрыться, пациенты разъезжаются по домам умирать 17:19
- С начала АТО погибли почти 470 украинских десантников, - Муженко15:49
- Саакашвили не может выехать из США и вернуться в Украину, поскольку его паспорта аннулированы15:31
Украина подаст в суд на РФ из-за убытков от строительства Керченского моста
Введение Россией ограничений по судоходству через Керченский канал в связи со строительством моста приводит к убыткам украинских портов и будет оспорено в суде, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов во вторник.
"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - цитирует замминистра пресс-служба ведомства.
Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.
"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", - сказал замминистра.
Он также сообщил, что Мининфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления госпредприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%, чтобы больше средств направлять на развитие и обновление инфраструктуры.
Как говорится в сообщении, представители профсоюзов выразили обеспокоенность уровнем заработных плат, кадровыми назначениями, коррупцией в портах, а также по вопросам дноуглубления акваторий портов и порядка компенсации инвестиций морским портам.
Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры совместно Администрацией морских портов Украины и при участии бизнес ассоциацией разработали и направили на согласование в другие органы власти проект повестки компенсации инвестиций.
Министерство транспорта РФ намерено закрыть Керченский пролив на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.
Замминистра добавил, что такие действия могут нанести значительный вред не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.
Ранее сообщалось, что строительство моста через Керченский пролив может привести к экологической катастрофе. По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.
Напомним, что Россия к концу 2018 года планирует запустить автомобильную часть моста, а в конце 2019 года — железнодорожную.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, строительство, мост
- В США спрогнозировали неожиданное будущее для Крыма
- "Россия искусственно меняет демографический состав целого региона", - Тука рассказал о неожиданных преступлениях Кремля в аннексированном Крыму
- В Крыму отбирают собственность украинских военных
- Угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, - Госпогранслужба Украины
- Украина поменяет Донбасс на Крым
- Опубликовано решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России21:59
- В бердянском детском лагере умерла девочка21:32
- Неофициальное оформление на работу: чем это грозит украинцу21:09
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- "Все обо всем знают и молчат, а в это время в Россию идут анонимные гробы "каких-то российских граждан"", - Гудков напомнил путинскому прихвостню Пескову, что тот является преступником20:10
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Интересные факты о здоровье16:59
- 8 довольно безобидных вещей, которые на самом деле вредны для вас16:35
- Работа в радость, или Как бывшие горловчане организовали в Мариуполе семейный бизнес16:11
- В Белом доме объяснили, почему Трамп еще не утвердил новые санкции против России11:21
- Войнович заявил, что Россия выглядит дико, а все "антисанкции" направлены против собственных граждан, при этом в РФ делается вид, что страну ненавидят просто так, ни с того ни с сего10:06
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер