Украина подаст в суд на РФ из-за убытков от строительства Керченского моста

02.08.2017 12:50

Введение Россией ограничений по судоходству через Керченский канал в связи со строительством моста приводит к убыткам украинских портов и будет оспорено в суде, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов во вторник.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - цитирует замминистра пресс-служба ведомства.

Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.

"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", - сказал замминистра.

Он также сообщил, что Мининфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления госпредприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%, чтобы больше средств направлять на развитие и обновление инфраструктуры.

Как говорится в сообщении, представители профсоюзов выразили обеспокоенность уровнем заработных плат, кадровыми назначениями, коррупцией в портах, а также по вопросам дноуглубления акваторий портов и порядка компенсации инвестиций морским портам.

Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры совместно Администрацией морских портов Украины и при участии бизнес ассоциацией разработали и направили на согласование в другие органы власти проект повестки компенсации инвестиций.

Министерство транспорта РФ намерено закрыть Керченский пролив на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

Замминистра добавил, что такие действия могут нанести значительный вред не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.

Ранее сообщалось, что строительство моста через Керченский пролив может привести к экологической катастрофе. По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Напомним, что Россия к концу 2018 года планирует запустить автомобильную часть моста, а в конце 2019 года — железнодорожную.

Источник 112.ua