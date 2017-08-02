Вступил в силу закон об обязательной установке общедомовых счетчиков

02.08.2017 12:20

С сегодняшнего дня, 2 августа, вступает в силу закон об установлении в многоквартирных домах общих счетчиков, сообщает «Znaj.ua».

Согласно закону, в течение года до 2 августа 2018-го во всех домах нежилых помещений нужно установить счетчики. Для этого менее, чем за 2 месяца жителей оператор сетей должен предупредить или предложить установить приборы учета самостоятельно.

Все расходы за установку потом оплатят потребители, оплату между которыми разделят поровну и рассрочат на 5 лет.

Жителей обяжут отвечать за эти счетчики и следить за их состоянием. В случае поломки, ремонтировать или заменять счетчики должен оператор сетей, а возмещать все расходы будут потребители тепла/воды.