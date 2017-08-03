Гривна стремительно теряет вес: свежий курс от НБУ

03.08.2017 11:18

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 августа, передает Гордон.

Курс гривны к доллару снизился на четыре копейки – с 25,86 до 25,90 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 10 копеек – c 30,54 до 30,64 грн/€.

Курс национальной валюты к российскому рублю вырос на четыре копейки – с 4,32 до 4,28 грн/10 руб.

Источник: http://from-ua.com